Covid-19

El Casal Popular Sageta de Foc obre vies de col·laboració entre veïns pel coronavirus

El Casal Popular Sageta de Foc ha obert aquest divendres al migdia diversos canals a les xarxes socials per tal de facilitar la connexió i la col·laboració entre veïns dels diferents barris de Tarragona. La iniciativa vol ajudar totes aquelles persones que pel context actual d'epidèmia tenen necessitats bàsiques per cobrir: l'alimentació, les cures de la canalla o la gent gran, entre d'altres.





De moment, i a petició dels centenars de voluntaris que s'hi han oferit, s'han creat grups a la Part Alta, la Zona Centre, Torreforta, Sant Pere i Sant Pau, el Serrallo-Part Baixa i Sant Salvador. Aquests grups es poden ampliar en funció de la demanda i volen posar en contacte les persones que tinguin temps per ajudar els seus veïns així com aquells veïns que no tinguin temps o que no puguin sortir de casa i que per tant necessitin ajuda per cobrir les seves necessitats o les dels seus familiars a càrrec. És per aquest motiu que animen a tothom a apuntar-s'hi, sigui quina sigui la situació de cadascú.