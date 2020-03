Covid-19

Decidim! considera inadmissible l’exposició dels treballadors i les treballadores al Coronavirus

A primera hora del dia de hui, s’han vist imatges d’arreu de l’estat espanyol de milers de treballadors i treballadores havent d’agafar el transport públic per traslladar-se al seu lloc de treball, davant l’impossibilitat de fer teletreball a les seues empreses.

Són especialment alarmants les imatges dels treballadors de la Comunitat de Madrid, principal focus de contagi, amb el transport públic ple de gom a gom, sense tindre la capacitat de respectar l’espai mínim de seguretat i posant en risc la salut pública de tot el conjunt de la població però, especialment, de la classe treballadora.

Ni els treballadors valencians, ni els treballadors madrilenys, ni cap treballador del conjunt dels pobles que constitueixen l’estat espanyol haurien de patir per la ineptitud d’un govern que ha sigut incapaç de prendre mesures cabdals com ara:

L’aïllament del principal focus de risc

L’aturada general de serveis que no siguen imprescindibles

La moratòria de pagaments d’hipoteques i lloguers

La prohibició dels desnonaments

Garantir la llum, aigua, gas i altres necessitats bàsiques

Alhora, com ja va denunciar ahir la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, el Govern a Madrid ha centralitzat la resposta sanitària, proposant mesures més lleus que les que ja havia aprovat la Generalitat Valenciana, i llevant als territoris que han controlat la sanitat durant els últims 40 anys, la capacitat d’acció.

Ahir, Decidim publicava un comunicat demanant 16 mesures concretes com les ja mencionades. Ara, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, demana de forma contundent que s’ature l’exposició innecessària dels treballadors i treballadores al coronavirus, prohibint tota mena de serveis que no siguen estrictament necessaris per a la resposta a la crisi sanitària i que es posen al capdavant dels interessos econòmics la salut pública de tot el conjunt de pobles de l’estat espanyol.