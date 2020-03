Covid-19

Neix la Xarxa Solidària de Badalona per donar suport al veïnat durant el confinament pel Coronavirus

Divendres passat, dia en que s’iniciava l’estat d’alarma a l’estat espanyol per l’expansió del COVID-19, alguns membres de diverses entitats de la ciutat s’organitzaven en la Xarxa Solidària de Badalona. Son persones d’entitats del lleure, organitzacions juvenils, associacions de veïns i d’altres entitats cíviques i socials, i des d’aquest cap de setmana han fet públic a les xarxes socials el seu funcionament. Al seu Twitter, Facebook, Instagram i Telegram, hi han publicat diversos cartells en que s’hi explica que podem accedir a la xarxa per ajudar o per demanar ajuda. Per a fer-ho, s’ha d’omplir un formulari digital.

Els membres de la Xarxa Solidària Badalona han volgut expressar des del primer moment que la seva voluntat és de col·laborar amb les institucions i garantir la seguretat i salut de totes les persones, per això segueixen al peu de la lletra totes les indicacions del departament de salut i les difonen entre les persones que hi contacten per via digital. El portaveu, Héctor Martínez, comenta que la Xarxa també serveix per prevenir riscos, i és que es pot alertar de possibles casos de persones en risc sense familiars o amics que els ajudin, i que coordinant els voluntaris, podem evitar desplaçaments innecessaris i així, frenar la cadena de contagis.

La intenció que tenen és d’ajudar sobretot a persones amb mobilitat reduïda o que podrien ser factor de risc en cas de contagi (gent gran o amb condicions mèdiques prèvies) i, amb les màximes mesures de prevenció, garantir-los abastament de recursos. A més, la Xarxa Solidària de Badalona està en contacte amb d’altres iniciatives que han sorgit arreu del territori i d’altre tipus com un sistema d’alertes contra la violència masclista impulsat des del Bloc Violeta, i tenen “intenció de difondre consells de salut, també mental, per les xarxes socials. Un confinament com el que ens toca viure pot ser dificil, i ens hem de fer arribar suport encara que sigui digitalment”.

“Fins al moment, la xarxa ha rebut abundants voluntaris (prop de 150), molts més que peticions d’ajuda, i això ens dona temps per organitzar i informar millor a tothom. A l’hora, desitgem que la nostra iniciativa s’escampi i arribi a qui més ho necessita” declara el portaveu.

A principis d’aquesta setmana la Xarxa Solidària de Badalona ha iniciat el seu contacte amb els responsables de Protecció Civil a Badalona amb bona sintonia i està treballant en un reconeixement institucional que faciliti la tasca dels voluntaris sota el compliment estricte de les recomanacions del Departament de Salut contra el contagi del Coronavirus.