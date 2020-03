Covid-19

La Intersindical-CSC reclama un fons extraordinari amb impostos a grans empreses i fortunes per finançar la lluita contra el coronavirus

La Intersindical-CSC ha reclamat al govern espanyol que doti un fons excepcional per fer front al coronavirus nodrit d’un retorn parcial del rescat bancari, la meitat del pressupost militar, i recàrrecs a la tributació a les Sicav, l’impost al patrimoni -també als territoris on no es recapta- i a l’impost de societats d’empreses amb més de 10 milions de beneficis entre 2018 i 2019.

El sindicat ha manifestat que els governs estatal i català han començat a prendre mesures econòmiques i laborals en el marc de la crisi del coronavirus, fins i tot declarant l’estat d’alarma. Malgrat l’excepcionalitat, el sindicat assegura que aquestes iniciatives segueixen la mateixa lògica d’anteriors crisis en què els majors sacrificis sempre cauen a les espatlles dels treballadors i les treballadores, ja sigui per haver d’assumir retallades d’ingressos o haver de fer dobles jornades laborals per complir amb la feina remunerada i la cura forçada de familiars.

Intersindical-CSC també ha reclamat un viratge en la gestió de la situació i que s’enfoquin les mesures a prendre i s’usin les eines excepcionals per a una sortida social de la crisi. La riquesa nacional i estatal s’han de posar al servei del gruix de la ciutadania i de la lluita contra el coronavirus, i el gruix fins ara intocable de la riquesa es troba en mans de les grans empreses i fortunes. El 10% més ric de l’Estat concentra més riquesa que tota la resta de població junta i és d’aquí d’on cal finançar les mesures a emprendre.