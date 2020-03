La crisi sanitària del Coronavirus

Constituents per la Ruptura

COMUNICAT DE CxR CONSTITUENTS RESPECTE LA CRISI SANITÀRIA DEL CORONAVIRUS

La crisi sanitària del coronarivus COVID-19, molt mal gestionada per l'Estat espanyol, amenaça el sistema sanitari amb uns efectes de proporcions incalculables. Tot indica que en els propers dies veurem colapsades les Unitats de Cures Intensives, i que s'haurà de barrar l'entrada als centres hospitalaris a les persones d'edat avançada.

Des de Constituents per la Ruptura (CxR) volem transmetre el nostre total suport al President Torra i al govern català en la seva lluita contra la greu crisi ocasionada pel coronavirus COVID-19.

La negligent i temerària actuació del govern espanyol establint mesures ineficaces i parcials que permeten una àmplia mobilitat i el contagi massiu de la població contrasten amb la crida de Torra i de la Generalitat al confinament total com l'única opció realment solidària i efectiva.

Igualment rebutgem la recentralització absurda del govern espanyol tant en termes de seguretat com de salut que només demostra la seva mala fe i el perill que representa per als catalans seguir sota el paraigües d'una classe política i un estat que només vetllen pels interessos de les elits i els territoris afins. Permetre que milers de ciutadans de Madrid surtin a escampar el virus per tot arreu és només la punta de l'iceberg de la incompetència del govern espanyol que s'agreuja cada minut que passa.

Una vegada més els catalans i les catalanes hem de seguir el camí de la desobediència contra els que ens limiten i ens castiguen: fem una crida a obeir només les instruccions del nostre govern legítim i a secundar l'auto-confinament especialment a les persones treballadores dels centres de treball no essencials a les que l'estat espanyol està obligant a desplaçar-se, i reclamem del Govern de Catalunya una actitud valenta que defensi fefaentment els interessos del poble català.

A 18 de marc del 2020, Constituents (CxR)