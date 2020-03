Covid-19

La Xarxa Solidària Badalona inicia la coordinació amb l’Ajuntament i Protecció civil per la crisi del Coronavirus

En els darrers contactes, l’Ajuntament i els tècnics de Protecció Civil han reconegut la tasca de la Xarxa i inicien accions per facilitar la seva tasca.

Des de divendres passat, membres de diverses entitats estan organitzant una xarxa de suport per organitzar voluntaris i donar suport als veïns amb més dificultats en els dies de confinament.

Els membres de la Xarxa Solidària Badalona ens actualitzen sobre la feina que han estat realitzant en els darrers dies: segons ens comenten, el nombre de voluntaris no ha parat d’augmentar, el nombre de demandes d’ajuda també està creixent i les tasques del voluntariat estan en marxa. “Un gruix important de les demandes són persones que estan perdent la seva feina i que no tenen recursos per assegurar la seva subsistència. Per això també estem en contacte amb els Serveis Socials” expressa el portaveu, Héctor Martínez. Asseguren que han hagut de coordinar el repartiment (sempre amb mesures de prevenció del contagi designades pel Departament de Salut) de menjar. Tot i això afirmen que aquesta hauria de ser funció de la institució.

La Xarxa pretén fer més extensiva la seva tasca per tal que les persones que més ho necessitin la coneguin i hi puguin accedir. El grup de coordinació ha iniciat la coordinació amb l’Ajuntament i amb Protecció civil i els han fet arribar les seves demandes d’acreditar els voluntaris que s’hagin de desplaçar pel carrer, una línia directa i més fluïda amb Serveis Socials, i la possibilitat d’enviar voluntaris al banc d’aliments per evitar desplaçaments de qui es trobi en dificultats o risc. També han reclamat l’abastiment de més mascaretes per a voluntaris i serveis sanitaris.

A més, la Xarxa Solidària ha difós alguns vídeos a les seves xarxes socials amb consells per la salut mental dels veïns en confinament, i asseguren que compten amb un grup de voluntaris del ram de la psicologia disposats a oferir els seus serveis de teràpia gratuïtament a qui ho requereixi. Aquest fet és comú en altres xarxes d’arreu del país, amb qui hi mantenen un contacte fluid per compartir experiències i idees.