Mentre duri la guerra contra el Coronavirus

L'Oriol Mitjà, l'epidemiòleg reputat demana la dimissió del Comitè d'Emergència Espanyol. Té tota la raó si fos l’objectiu principal vèncer la pandèmia amb el menor nombre de morts, però si no es posen tots els recursos per aconseguir-ho, llavors hem de concloure que no és l’objectiu principal guanyar la “batalla al virus”. I si l’objectiu prioritari fos un altre? Fos polític? Ja sabem que la recentralització serà transitòria.

Però l’aparell ideològic de l’estat ha començat a emetre missatges nacionalistes/nacionalitzadors. En aquest cas han copiat bé als francesos, "els infants de la pàtria morts durant la 1a guerra mundial" no ho van fer per França, ho van fer per la "libertat, la igualtat i la fraternitat". El dolor de la pèrdua ens ha d’unir i agermanar.

Tenen un problema, acabem de veure la pel·lícual Mientras dure la guerra i sabem que el genocida Franco la va fer allargar per aconseguir (a més a més de la victòria, per descomptat) la neteja de “rojos” i ara, no va d’altra cosa sinó que la “neteja d’"indepes" o que tornin al 14% del que no haurien d’haver crescut mai.

Nosaltres som republicans perquè ens importa la gent i amb les xarxes de suport ho demostrarem que no preguntem abans d’ajudar.

Si el Gobierno no aprova una llista de mesures socials exhaustiva s’haurà acabat la pantomima del “Gobierno progresista de izquierdas”. I la monarquia enrocada, tancada en la torre d’ivori.