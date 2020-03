Covid-19

L'ANC ofereix un telèfon d’assistència i suport psicològic pel coronavirus

L’ANC, "per responsabilitat i per ajudar la ciutadania", ha activat un servei gratuït d’assistència i suport psicològic per a casos relacionats amb la covid-19.

En aquesta línia, gràcies a la sectorial de psicologia de l’ANC s’ha activat un servei d’assistència i suport psicològic per a casos relacionats amb la gestió de la crisi del coronavirus, pensat tant per als malalts com per a persones del seu entorn de convivència. Professionals de l’àmbit de la psicologia estaran disponibles per atendre els dubtes i les inquietuds al telèfon 93 347 1714, extensió 1036. El servei s’oferirà de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 16 h a 21 h.