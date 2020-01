Meridiana Resisteix

El 89è tall de la Meridiana barra el pas als Ultres

Centenars de persones han respost a la crida de Meridiana Resisteix per mantenir el 89è tall davant l’amenaça ultra.

Per la seva banda els feixistes sota el paraigües “Catalanes por España” no han aplegat més de 50 persones i han hagut de girar cua, escoltats pels Mossos d’Esquadra. La plataforma ultra també ha anunciat que continuaran les contra-manifestacions a la Meridiana els 10,20 i 30 de cada mes.

Durant la contramanifestació espanyolista el president de l’ACVOT, José Vargas, ha amenaçat un periodista de BTV, a qui li ha etzibat de forma violenta "Esborra-ho o et trenco la càmera. Que no vegi cap imatge meva perquè si no ho passaràs malament."

Grup ultradretans rere la contramanifestació a la protesta diària de #MeridianaResisteix



Espanyolisme/feixisme contra la #Llibertatpic.twitter.com/n9gmR6OOLJ — Llibertat.cat (@Llibertatcat) January 10, 2020