#meridianaresisteix

57è tall de la Meridiana i 3r consecutiu sense la presència d'antiavalots

Centenars persones han tornat a tallar l'avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig per 57a nit consecutiva i durant les últimes no han aparegut els antiavalots dels Mossos. Ara bé, el tall d'aquesta nit ha agafat per sorpresa a la Guàrdia Urbana que no ha pogut desviar al trànsit abans de la tallada i ha generat un colapse.

Es veu que la conselleria d’Interior ha autoritzat el tall de la Meridiana com una manifestació. Ho han confirmat a betevé fonts d’Interior, que apunten que ara “es garanteix el dret a manifestació” a diferència dels dies anteriors, en què no existia cap convocatòria comunicada a les autoritats.