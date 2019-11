#Meridianaresisteix

Els Mossos impedeixen el tall diari a la Meridiana

El veïnat ha sortit de nou per realitzar el tall de cada nit a la Meridiana però aquest cop els Mossos d'Esquadra aquest cop s'han avançat i han intervingut per evitar-ho. Aleshores, els manifestants han decidit aleshores moure's una mica per tallar el passeig de Fabra i Puig amb Concepció Arenal, que s'ha reobert al cap d'uns minuts.

Cal remarcar que han hagut de moment de tensió en un càrrega policial. Han retingut un manifestant, l'han atonyinat i l'han trencat la guitarra que portava.

Hores abans, membres de l'acampada, havien tallat la Gran Via de les Corts Catalanes com a protesta pel desallotjament de de la plaça de la Universitat, dut a terme dies enrere per la Guàrdia Urbana.

Cal recordar que el regidor de Seguretat, Albert Batlle, va afirmar dimecres passat que calia posar fi a aquests talls.