Sentència

Mig miler de persones celebren un mes de talls a la Meridiana amb l'actuació de Cesk Freixas i els diables de Sant Andreu

Avui fa un mes que el veïnat va començar a tallar cada nit l’avinguda Meridiana de Barcelona com a resposta a la sentència de l'1-O i ho han volgut celebrar amb un concert de Cesk Freixas i l’actuació dels Diables de Sant Andreu. Mi miler de persones han acudit a la cita per a assegurar l’acció un dia més, malgrat la presència dels Mossos d’Esquadra. Pícnic per la República també s'ha sumat a la festa fent una crida a través de les xarxes a assistir.