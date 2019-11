#Meridianaresisteix

45 nits tallant la Meridiana i noves estratègies per esquivar la policia

Laura Borràs, Antonio Baños, Roger Español i Carles Riera s'han sumat avui als talls

45 nits tallant la Meridiana i darrerament cerquen noves estratègies per esquivar la policia

Aquesta nit els antiavalots de la Guàrdia Urbana s'han coordinat amb els Mossos d'Esquadra amb l'objectiu d'acabar amb els talls de l'avinguda Meridiana. En un primer arribin a dissoldre el tall com aquesta nit, però tot seguit es tornen a reproduir en altres indrets de l'avinguda, ja que els manifestants proven noves estratègies per despitar a la policia. Durant la mobilització, els Mossos d’Esquadra han identificat al menys una de les persones que hi participaven

Aquesta nit s'han sumat als talls, els diputats, Laura Borràs i Carles Riera. Aixi com el periodista Antonio Baños i l'activista Roger Español.

Paral·lelament, els acampats desallotjats de la plaça Universitat han tallat el carrer Balmes aprofitant que els esforços de la policia se centraven en la Meridiana.

