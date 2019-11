#meridianaresisteix

Reiventen l'estratègia per assolir el 42è tall de la Meridiana davant l’alta presència de Mossos

Aquesta nit el veïnat de Sant Andreu ha comptat amb molts manifestants, fins i tot vinguts de Vic, gairebé un miler, però també amb una forta presència policial, una desena de furgonetes de la BRIMO. Davant d'aquesta situació i tenint com a experiència, les càrregues policials i les des detencions d'ahir. Els manifestants han optat per una nova estratègia, després de fer una assemblea al Monument de les víctimes del terrorisme a Can Dragó.

Allà s'ha decidit fer l'anomenat el "Be water", la sàvia dita de Bruce Lee adoptada pels protestants hongkonguesos per esquivar la policia. S'han organitzat grups petits que han organitzat talls intermitents en altres punts de Meridiana, la qual cosa ha captat l'atenció dels Mossos i han deixat lliure l'indret on es fa habitualment el tall. En aquest moment el grup més nombrós de manifestants han començat a creu molt lentament el pas de vianants, colapsant d'aquesta manera el trànsit per la Meridiana.