Una nit més tallen la Meridiana i ja en són 44 consecutives

Els manifestants han tallat de nou l'avinguda de la Meridiana de Barcelona, i ja són 44 nits consecutives que ho fan. Tot i que en els darrers dies, els talls són esporàdics i segueixen l'esttatègia d'anar esquivant el Mossos d'Esquadra.

D'una manera o altra, els manifestants mantenen el pols. Caminen molt lentament quan el semàfor es posava en verd i generen que els Mossos tallin el carrer, quan intenten dispersar la concentració.

Aquesta nit, també s'han tallat la Gran Via a l'altçada del carrer Entença. Han hagut retinguts i identificats. Al cap d'una estona s'ha tornat a tallar la Gran Via amb Rocafort.

Cada vegada més gent a la #MeridianaResisteix (22h) 44è dia de mobilització per tallar l'avinguda Meridiana-Fabra i Puig #Llibertatpresospolítics 🎗 #LliureRetornDelsExiliats 🎗 pic.twitter.com/IcaU9wcoXV

Carregues, retencions i 4 identificades al Tall de Gran Via- Entença de Barcelona.



Les mobilitzacions per la#Llibertatpresospolítics 🎗#LliureRetornDelsExiliats 🎗

no s'aturen.pic.twitter.com/44IcU9AzjN