#Meridianaresisteix

34è dia consecutiu talls a la Meridiana de Barcelona

Centenars de persones han de tallat l'avinguda Meridiana de Barcelona per 34è dia consecutiu com a protesta contra la sentència del procés i la repressió de l'Estat. L'acció s'ha produït sense cap incident i sota la vigilància de cotxes patrulla dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana.

Ara bé, l'assemblea ha difós un comunicat, en relació a un grup de joves no habitual a les accions de #Meridianaresisteix que han mogut uns contenidors al mig de la via del carrer de Vèlia amb la intenció f'encendre'ls, però no han arribat a fer-ho, per deixar clar que aquests fets no els representen. Tot i així, la nota remarca que "animem a tothom a fer la seva lluita, ja que només el poble salva el poble i respectem les múltiple maneres de participar-hi. També per aquest motiu demanem que es respecti el dret de les veïnes a manifestar.se de la manera tranquil·la i tanmateix perseverant la que manté els veïns de #Meridianaresisteix tossudament alçats, com veníem fent fins ara."