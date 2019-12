El veïnat assoleix tallar la Meridiana per 50a nit consecutiva malgrat la repressió policial

Per 50 nits consecutives, el manifestants han realitzat diversos talls a l'avinguda Meridiana fins que al final han assolit tallar-la totalment a l'alçada de Fabra i Puig, tot i la repressió policial. Encapsulant als veïns, diverses càrregues policials i algunes identificacions. Tot i així, la repicada de cassoles de les veïnes i veïns del barri animaven als manifestants i qüestionaven les actuacions policials.

Aquesta nit, la els antiavlots de la BRIMO dels Mossos han intentat evitar els talls, però no ho han aconseguit. Els manifestants amb una actitud de protesta no violenta amb la seva voluntat d'exercir la protesta per denunciar la sentència i exigir l'alliberaments de tors el presoners polítics i el lliure retorn dels exiliats.