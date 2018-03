Signes de la República que vol néixer

Com ho podem fer per a treure’n l’aigua clara d’una situació tan confusa com l’actual? Com podem analitzar el moment present, tan ple de fenòmens contradictoris, tan desbordant de desigs de canvi i alhora tan envoltat de fenòmens terribles, de repressió i de confusió?

Si examinem dos fenòmens socials ben vius i creixents en la nostra societat, com ho són el moviment per l’alliberament de les Dones i el moviment popular per la Independència, hi podrem observar tant el gran anhel de canvi que porten dins seu, com factors que els amenacen, com ho són, per exemple, l’increment de casos de feminicidi i de violència de gènere, d’una banda; i la virulència de formes de franquisme i de falangisme contra la independència, per una altra banda.

Malgrat les aparences, sabem que això és així perquè quan els moviments profunds de canvi arriben, no ho fan mai sols: sempre apareixen envoltats de fenòmens extraordinaris perquè el vell món es resisteix a abandonar els privilegis en què se sosté el seu poder. Són “signes del temps” que anuncien (de manera ben extemporània!) l’adveniment de canvis de fons en la nostra societat: Són els “monstres del clarobscur” de què parlava Gramsci mateix quan descrivia els fenòmens complexos que acompanyen els grans esdeveniments socials.

Es tracta, de fet, del preàmbul d’una República que vol néixer. En moments com aquests, envoltats de tempestes i monstres indesitjats, no és doncs l’hora d’abandonar el rumb; cal insistir en els objectius de llibertat que col·lectivament ens hem marcat: la república catalana independent que serà la república de les dones, és a dir, el règim polític que permetrà, entre altres conquestes, el desenvolupament de la meitat de la població avui oprimida.

Aquest 8 de març el moviment feminista, especialment al nostre país, està fent passes importants cap a la conquesta de la llibertat. El moviment popular per la República catalana independent s’esforça, al seu torn, per a reprendre el camí d’una estratègia republicana superant l’estrangulament d’una repressió permanent de caràcter franquista, i bandejant la confusió que acompanya aquest ofec.

Hem de donar tot el suport a les mobilitzacions del 8 de març.

I aquest diumenge, dia 11 de març, ens hem de mobilitzar per a mostrar la nostra voluntat de no aturar-nos en el camí de la llibertat.

Ens trobem davant canvis de fons que han de venir i que vindran, si hi sabem posar tota la nostra força i la nostra saviesa col·lectives. És el moment de mantenir, entre monstres i tempestes inesperades, el rumb més ferm en el nostre camí.

Mobilitzem-nos totes i tots aquest 8 de març!

Donem força a l’11 de març. Afegim-nos totes i tots a la manifestació!

Ajudem a fer néixer la República catalana de la nostra llibertat col·lectiva