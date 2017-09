Referèndum 1-O

La persecució del referèndum per part de policies locals i brigades de neteja arreu del territori

A diferents ciutats del Principat, diferents policies locals han actuat contra persones que enganxaven cartells, feien actes o paradetes. Des de l'inici de la campanya pel Referèndum sobre la independència a ciutats com Cerdanyola, Sabadell, Vilanova, Barcelona, Sant Cugat, Alcanar, Figueres, Mataró, l'Hospitalet... han pres acta de l'activitat de difusió política (actes, paradetes, enganxades de cartells o penjada de pancartes) o bé han confiscat el material agitatiu (cubells, cartells, escombres).

En alguns casos, com a Barcelona i l'Hospitalet, la Brigada de neteja local s'ha dedicat a arrencar pancartes d'entitats com Òmnium i l'ANC.

A continuació podeu llegir un seguit de piulades de les darreres activitats de persecució del referèndum (i per tant de les idees polítiques) durant les darreres 48 hores.

No és casualitat que es tracta de ciutats en què el PSC-PSOE han governat durant dècades o encara hi governa. Un fet que porta a la conclusió que aquesta policia local està actuant com a vertadera policia política, obeint les consignes del partit governant, o que es tracta d'agents guiats per una filiació política unionista.

La Policia de Sant Cugat identifica una dona de 74 anys en un acte pel referèndum i obre diligències per haver col·locat l'urna gegant. pic.twitter.com/3D3uh1aNs4 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 16 de setembre de 2017

La Policia Local reprimeix la paradeta de la CUP a Vilanova i els obliga a tancar-la.

Demà la tornaran a plantar al mercat de la Collada pic.twitter.com/5xKQGy2niX — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 16 de setembre de 2017

L'ANC de les Corts denuncia que aquest matí la Guardia Urbana ha obligat a desmuntar la parada de l’ANC i els ha requisat material del SÍ. pic.twitter.com/mhkgHk7ZtL — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 16 de setembre de 2017

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha aixecat acta i ha requisat el material de la paradeta del PDCat @PDeCATEEISA a Sant Antoni

Sense miraments pic.twitter.com/SwIXb4IJ6W — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 16 de setembre de 2017

La Policia Local de #Mataró intervé tríptics en una paradeta d'ERC; tríptics que explicaven el referèndum de l'1 d'Octubre a la població pic.twitter.com/pozX5REHv3 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 16 de setembre de 2017

La Policia local de la Llagostera identifica també diverses persones mentre pengen cartells a favor del Sí en la campanya del Referèndum pic.twitter.com/VgrFnwXSWA — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 14 de setembre de 2017

La Policia local de Masquefa identifica diverses persones mentre pengen cartells a favor del Sí en la campanya del Referèndum pic.twitter.com/GIabLwBf77 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 14 de setembre de 2017

Tres persones detingudes a Alcanar per encartellar en l'inici de campanya pel #Referèndum ara mateix. Els deté la Guàrdia Civil de la Ràpita pic.twitter.com/kwlJCcHN5U — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 14 de setembre de 2017

La policia local de Figueres identifica diverses persones en l'inici de campanya pel Sí, actuant d'ofici, i arrenca cartells pel seu compte pic.twitter.com/HfTwfAGRdy — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 14 de setembre de 2017