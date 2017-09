Referèndum

La Fiscalia ordena als Mossos la detenció dels alcaldes que no vagin a declarar sobre l'1-O

La Fiscalia General de l’Estat, José Manuel Maza, ha cursat una ordre als fiscals en cap de les quatre demarcacions catalanes perquè “iniciïn diligències per esclarir els actes de col·laboració d’alguns ajuntaments en l’organització del referèndum il·legal”. Entre altres, la Fiscalia determina que si els alcaldes es neguen a declarar siguin detinguts pels Mossos.

La petició remarca que es prioritzin els ajuntaments amb més població i en concret, ha demanat investigar els alcaldes que apareixen a la llista que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha fet pública de les poblacions que cediran locals per al referèndum. El ministeri públic ha agafat de referència l'actualització de dimarts a la tarda, en la qual s'enumeren 712 ajuntaments.

De moment, l'alcalde d'Argentona per la CUP, Eduald Calvo ha estat un dels primers a reaccionar en el seu compte de twitter, tot dient: "Tinc molta feina i no puc estar per aquestes tonteries. Qui vulgui parlar amb mi, ja sap on trobar-me #HolaDictadura"

D'altra banda, la policia espanyola reforçarà de cara al referèndum previst per l’1 d’octubre el nombre d’agents a Catalunya i la mobilització d’efectius anirà ’in crescendo’ en els propers dies, segons han confirmat fonts del cos. Així com els efectius de la Guàrdia Civil.