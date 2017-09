1-O

Drets crea un equip d’advocats per defensar els encausats pel referèndum

El grup de juristes Drets ha posat en marxa un ambiciós operatiu jurídic de defensa dels possibles encausats per l’1 d’octubre, pensat especialment per aquelles persones i empreses de caràcter privat que puguin ser perseguides per la justícia espanyola per la seva col·laboració en el referèndum. Drets, amb el suport de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats, de Juristes per la Independència i del Col·lectiu Praga, ha creat un equip d’advocats voluntaris que estaran disponibles 24 hores al dia i posen a disposició el telèfon 697832911 perquè hi puguin recórrer tots els possibles citats o detinguts i obtenir resposta i assessorament. El grup compta ja amb un centenar d’advocats.

La primera acció d’aquest grup de juristes ha estat elaborar un protocol d’actuació per a ciutadans que siguin requerits per la policia, com a testimonis, investigats o detinguts, o per empreses que puguin ser víctimes d’escorcolls policials. El protocol s’ha fet públic avui mateix a la web drets.cat i demanarà col·laboració ciutadana perquè se’n faci el màxim de difusió possible. Per Drets és crucial que tothom sàpiga quins són els seus drets i com ha d’actuar davant de les possibles accions dels cossos i forces de seguretat de l’Estat que podrien actuar els propers dies vulnerant els drets dels ciutadans de Catalunya.

Drets recorda que la convocatòria d’un referèndum no és cap delicte i recomana serenitat i tranquil·litat a tots els possibles encausats.

Drets

L’associació Drets és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals del dret que actua contra la catalanofòbia i en defensa de la societat catalana. Va néixer l’octubre de 2014 i des d’aleshores ha emprès múltiples accions judicials. Les despeses derivades dels processos judicials les assumeixen gràcies a les campanyes de micromecenatge ciutadà.