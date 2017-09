Boicot de Correus a l'1-O

Segons publiquen molts mitjans de comunicació la direcció de Correus ha enviat una circular als directors de les oficines i sucursals on se'ls comunica que no poden tramitar enviaments relacionats amb el referèndum de l'1 d'octubre. Aquestes ordres per escrit ja s'havien realitzat oralment fa unes setmanes (tal com va avançar llibertat.cat).

La instrucció es dona d'acord amb la suspensió cautelar del TC de la Llei del Referèndum i del decret de convocatòria de l'1-O. El missatge demana que els directors d'oficina facin arribar aquesta informació a tot el personal de les unitats, amb "especial atenció als torns de tarda, així com al personal de les oficines dependents (Satèl·lits, Oficines Auxiliars i Rurals amb admissió)". Si tenen qualsevol dubte, els emplaça a posar-se en contacte "d'immediat" amb el seu respectiu cap de sector.