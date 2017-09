Fa una crida a participar en el referèndum de l'1 d'octubre

Ecologistes en Acció de Catalunya mostra el seu acord amb la celebració del referèndum de l'1-O i crida a la participació en el mateix. L'organització ecologista defensa el dret a decidir i considera que la votació de l'1-O té un amplíssim suport de la ciutadania de Catalunya per celebrar-ho, al marge de quin sigui el sentit del seu vot. La decisió del govern central i del Tribunal Constitucional de suspendre el Referèndum torna a evidenciar, tal com ja vam denunciar amb motiu del 9-N, la profunda crisi democràtica de les institucions estatals que apel·la a raons jurídiques per a negar un problema polític i no escoltar la voluntat del poble i les seves institucions, el Parlament i més del 90% dels municipis del país.

Ecologistes en Acció vol denunciar explícitament l'atac a la legitimitat democràtica de les institucions catalanes amb la judicialització d'un problema merament polític i la persecució que es realitza contra les mateixes amb accions repressives pròpies de règims totalitaris. La intimidació amb l'única raó de la força policial i judicial que es fa a càrrecs públics, funcionaris, ajuntaments etc. i a través d'ells al conjunt de la ciutadania és inadmissible en un estat de Dret i no hi ha precedents d'un fet així en els Països democràtics de la Unió Europea.

La utilització per part del Govern Espanyol del Tribunal Constitucional, que hauria de ser l'àrbitre imparcial entre les administracions, com a instrument polític, deslegitima tota la seva actuació posterior i posa en una greu crisi la credibilitat del sistema jurídic de l'Estat, insistim en el que dèiem amb motiu del 9-N en el sentit que criminalitzar a un poble per voler expressar-se en les urnes, constata la situació de greu fallida democràtica de l'Estat espanyol i significa un atac directe a la llibertat de les persones, la pau i la convivència que exigeix una resposta contundent

de la ciutadania.

Ecologistes en Acció, considera una greu irresponsabilitat política l'actual posició del govern espanyol en la seva intenció de no permetre el Referèndum i creu que l'única raó que existiria per no votar l'1 d'octubre, seria un acord entre les parts en conflicte abans d'aquesta data per a la realització d'un referèndum acordat.