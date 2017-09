#1octubre

La CUP demana que l’Ajuntament de Girona faci una campanya informativa i per fomentar la participació a l’1-O

La CUP-Crida per Girona ha manifestat el seu suport al govern gironí en l’organització del referèndum de l’1 d’octubre a la ciutat, i s’ha posat a la seva disposició per col·laborar en allò que calgui. En aquesta mateixa línia, els cupaires han fet una crida a la participació de la ciutadania en la convocatòria electoral, i han animat la societat gironina a participar a la concentració que hi ha prevista per avui a les 20h a la plaça del Vi en suport al referèndum, així com a les mobilitzacions que hi haurà d’ara a l’1 d’octubre.

D’altra banda, la formació ha demanat a l’Ajuntament de Girona que impulsi una campanya informativa i de foment de la participació al referèndum, per garantir que el conjunt dels electors gironins tinguin a l’abast tota la informació i facilitats per poder exercir el seu dret a vot. La CUP-Crida per Girona també ha reclamat a l’alcaldessa que habiliti les cartelleres i espais de què disposa habitualment la ciutat durant els períodes electorals.

Mobilització per l’Onze de Setembre

Els cupaires han programat diversos actes al voltant de la diada de l’Onze de Setembre, juntament amb l’esquerra independentista de la ciutat. Entre aquests, destaquen la tradicional pujada a Sant Miquel del diumenge 10 al matí, que sortirà a les 8.30h des del Cul de la Lleona, o un acte públic el mateix diumenge a les 19.30h al punt de trobada de la Rambla, en que intervindrà el diputat Benet Salellas. La formació també ha fet una crida a assistir a la mobilització unitària del dia 11 a Barcelona.