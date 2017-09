1-0

Crits de "Votarem" i "Guanyarem" a Tarragona a l'acte d'inici de campanya del referèndum

Malgrat els advertiments de la justícia espanyola contra qualsevol acció relacionada amb el referèndum i les peticions concretes del PP per suspendre l’esdeveniment, la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona s’ha omplert aquest dijous de gom a gom per l’acte unitari d’inici de campanya del referèndum.

La gran afluència de gent ha fet endarrerir l’inici de l’acte. Durant l’espera els assistents també han cridat consignes a favor de la independència i crits de “Ballesteros dimissió”, en referència a l’alcalde de Tarragona. A l'acte, els partits, les entitats i el públic han deixat clar el seu compromís amb el referèndum amb crits de "Votarem" i "Guanyarem".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha defensat la independència de Catalunya per superar un estat espanyol que intenta "deixar a les fosques" els catalans, fent referència a les informacions periodístiques d'aquest matí ue deien que tancaran el llum als col·legis electorals.

Oriol Junqueras ha remarcat que "Si nosaltres contribuïm a mobilitzar també el No, demostrarem que això va de democràcia". També ha dit que "A cada amenaça responem amb més fermesa. Ja són més de 750 els alcaldes compromesos amb l'1-O i més de 47.000 voluntaris apuntats"

Quim Arrufat de la CUP ha destaca que "milers d'insubmissos" estan desafiant l'Estat avui a Tarragona. El president de l'ANC, Jordi Sànchez ha putualitzat que "no caiguem en provocacions, nosaltres amb la papereta, el clavell i el somriure, i l'1-O a votar!"

El presiden d'Òmnium Cultural, deia que "Seguirem dempeus fins l'1-O per fer la república que hem somniat: la dels ciutadans lliures", Per la seva banda, Neus Lloveras de l'Associació de Municipis per la Independeència va admere que es va "quedar curta", el passat 11 de Setembre, quan va parlar de retrocés democràtic a l'Estat, després de veure el munt de querelles que ha preparat l'estat.