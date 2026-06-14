Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Opinió El Davantal

Garzón es presenta com a víctima a TV3 i dona lliçons de democràcia

Operació Garzón
Garzón es presenta com a víctima a TV3 i dona lliçons de democràcia

Ahir a la ni, Baltasar Garzón va passar pel programa Col·lapse de TV3 per presentar el seu llibre i reflexionar sobre la democràcia, la justícia i la judicialització de la política. Ho va fer presentant-se com una víctima d'un sistema judicial arbitrari que, segons ell, va acabar apartant-lo de la carrera judicial. El que sorprèn és que ho faci sense cap exercici d'autocrítica sobre el paper que ell mateix va jugar dins aquell mateix sistema quan els perseguits eren uns altres.

14/06/2026 El Davantal
Durant l'entrevista vam sentir parlar de drets, de garanties democràtiques i dels riscos que comporta utilitzar els tribunals per resoldre conflictes polítics. També vam escoltar que el Procés s'hauria d'haver afrontat amb arguments i decisions polítiques i no pas per la via judicial. Però no es va sentir ni una sola paraula sobre l'Operació Garzón de 1992, sobre la repressió contra l'independentisme català ni sobre les denúncies de tortures formulades pels detinguts.

L'omissió no és menor. L'Operació Garzón constitueix un dels episodis més greus de repressió contra l'independentisme català durant les darreres dècades. Desenes de militants van ser detinguts sota la legislació antiterrorista, incomunicats i sotmesos a interrogatoris durant dies. Diversos d'ells van denunciar tortures després del seu pas per dependències de la Guàrdia Civil.

Aquestes denúncies no poden ser despatxades com una simple controvèrsia del passat. Els detinguts les van formular davant l'autoritat judicial. Baltasar Garzón va veure personalment alguns dels arrestats quan van ser posats a disposició judicial. Tot i això, les denúncies no van ser investigades amb la diligència exigible. Anys més tard, el Tribunal Europeu de Drets Humans acabaria condemnant l'Estat espanyol per no haver investigat adequadament aquelles denúncies de tortures.

Per això la contradicció és difícil d'ignorar.

Si avui Garzón considera que els conflictes polítics s'han de resoldre amb política i no amb jutges, també hauria de reconèixer que el conflicte entre l'Estat espanyol i l'independentisme català no va començar el 2017. Existia molt abans. I durant dècades la resposta de l'Estat espanyol no va ser política, sinó policial i judicial.

Quan els afectats eren els dirigents del Procés, Garzón critica la judicialització de la política. Quan els afectats eren els independentistes catalans detinguts el 1992, el silenci continua sent eixordador.

No és una qüestió de passat. És una qüestió de coherència.

Els principis democràtics no poden aplicar-se segons la conveniència del moment.

Per això la contradicció és difícil d'ignorar.

Si avui Garzón considera que els conflictes polítics s'han de resoldre amb política i no amb jutges, també hauria de reconèixer que el conflicte entre l'Estat espanyol i l'independentisme català no va començar el 2017. Existia molt abans. I durant dècades la resposta de l'Estat no va ser política, sinó policial i judicial.

Quan els afectats eren els dirigents del Procés, Garzón critica la judicialització de la política. Quan els afectats eren els independentistes catalans detinguts el 1992, el silenci continua sent eixordador.

No és una qüestió de passat. És una qüestió de coherència.

Els principis democràtics no poden aplicar-se segons la conveniència del moment. Si la persecució judicial dels líders independentistes és criticable, també ho és la persecució de l'independentisme català dels anys noranta. Si les víctimes mereixen ser escoltades, totes les víctimes mereixen ser escoltades. Si les denúncies de vulneracions de drets humans exigeixen una investigació rigorosa, aquesta exigència no pot dependre de qui sigui la víctima.

El problema de fons és que Garzón continua presentant-se com una víctima del sistema sense assumir cap responsabilitat política ni moral pel paper que va exercir quan formava part d'aquell mateix sistema.

I encara resulta més preocupant que una televisió pública catalana li ofereixi un altaveu per parlar de democràcia i drets humans sense formular-li una sola pregunta sobre l'Operació Garzón, sobre les denúncies de tortures o sobre la condemna del Tribunal Europeu de Drets Humans contra l'Estat espanyol.

No hi ha democràcia sense memòria combativa. I tampoc no hi ha credibilitat sense autocrítica.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Convocada una manifestació a Sabadell per defensar el riu Ripoll de l'especulació urbanística
  2. "La Flama" dedica la seva biblioteca a Joan Rocamora, referent de compromís, cultura i llibertat
  3. Poble Lliure i La Forja rebutgen un front d'esquerres amb ERC, els Comuns i la CUP i aposten per reforçar l'independentisme rupturista
  4. Mor en combat un dirigent històric del Front Polisario enmig d'un conflicte cada cop més invisible
  5. L'Hospitalet rememora el segrest de la Mare de Déu de Núria, una acció de resistència contra el franquisme
  6. Quan la política deixa de pensar el país
  7. La vaga indefinida de Biblioteques suma suports sindicals i socials
  8. Quan la pluja no pot apagar el foc
  9. La família de Blanca Serra manté la batalla judicial per identificar els responsables de les tortures a Via Laietana
  10. L'aplec del Canigó, la primera cita per a la regeneració de la Flama
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid