Operació Garzón

Baltasar Garzón, retratat amb les mentides sobre les tortures a independentistes de 1992

Cartell de Poble Lliure per recordar la repressió de l'Operació Garzón

Baltasar Garzón ha quedat del tot qüestionat després que publiqués a La Vanguardia l'article "La posverdad de la CUP y Terra Lliure", en què afirma, contradient el que havia dit en altres ocasions, que: "Yo hice lo que pude, incluso emprendí la única inicial investigación que se realizó y, por supuesto, rubriqué sus denuncias. He peleado siempre por evitar los malos tratos y las torturas, hasta el punto de haberme granjeado enemigos no menores que han hecho lo posible por sacarme del juego."

En conèixer-se el contingut de l'article s'han suscitat diverses reaccions i retrets, entre les quals els comentaris a la xarxa d'alguns dels encausats l'estiu de 1992 que van ser torturats per agents de la Guàrdia Civil i van patir la instrucció judicial de Garzón. També ha estat contundent l'editorial de Vicent Partal a Vilaweb.cat "Garzón és un cínic i un covard", en què afirma, en referència a aquest article de Garzón, que "és d’una vergonya infinita però que es pot llegir també amb un dolç sabor de victòria. Vergonya infinita que, vint-i-cinc anys després, Baltasar Garzón intente reinventar la història de les tortures que tanta gent va patir precisament en l’operació Garzón. I dolç sabor de victòria perquè, vint-i-cinc després, Garzón, finalment, es mostra preocupat. "

L'ex-jutge del tribunal especial espanyol, al seu article article, també ataca la CUP pel boicot amb què l'ex-jutge es va trobar al Parlament, quan els diputats per la CUP-CC, Gabriela Serra i Carles Riera, van plantar-lo al grup de treball del Parlament que elabora la futura llei sobre els nens robats del franquisme. Pocs dies després Garzón va rebre un altre retret públic: al ple de l'Ajuntament de Barcelona es va votar a favor de condemnar les tortures als independentistes detinguts el 1992 en el marc de l''Operació Garzón", una proposició que condemnava també l'actuació de l'ex-jutge en aquelles detencions.

L'hemeroteca retrata Garzón i el deixa com un mentider

La recuperació d'un tall de l'entrevista que Jordi Évole va fer a Baltasar Garzón fa uns anys a 'Salvados' ha posat de manifest que l'ex-jutge mentia a l'entrevista, en què afirmava que "Las personas que comparecieron ante mi, ni una, ni una denunció torturas." Unes declaracions contraditòries a allò que afirma a l'article de La Vanguardia o en relació al que ha manifestat en altres moments, en què s'ha mostrat com un garant dels drets humans i un jutge garantista.

Després de la publicació del llibre Et presento el jutge Garzón el 2013, de la periodista Sònia Bagudanch [entrevista], la veracitat de l'ex-jutge va restar desacreditada pel fet que mostrava com Garzón havia rubricat les declaracions dels detinguts amb els testimonis de les tortures que havien patit. Una dada que ha estat recordada a la xarxa per posar de manifest que Garzón menteix.

Baltasar Garzón a 'Salvados' sobre les tortures que van denunciar els independentistes el 1992.

Menteix

Ha encobert la tortura durant anys pic.twitter.com/JcAmkAbXMK