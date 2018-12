Memòria independentista

Ha mort "L'avi" Josep Bou, l'independentista palamosí empresonat en l'Operació Garzón el 1992

La mort ahir del conegut conegut independentista "L’avi Bou", Josep Bou, s'ha conegut avui fa unes hores.

Josep Bou i Roques, veí de Palamós, ha mort als 93 anys. Fou un obrer del suro i un actiu membre de l'MDT i de Catalunya Lliure a la segona meitat dels anys 80 i primers 90. Va ser detingut i empresonat, quan ja era jubilat, en l'#OperacióGarzón el 1992. Durant uns mesos va restar empresonat a Alcalá-Meco, fins que al mes d'octubre a ser posat en llibertat gràcies al fet que l'ajuntament de Palamós en va pagar la fiança.

Tres anys després Bou va ser absolt al macrojudici celebrat a l'Audiència Nacional espanyola de Madrid contra una trentena d'independentistes catalans i contra Terra Lliure, judici en què Bou denuncià i plantejà amb un to abrandat que "Qui jutjarà el jutge?", referint-se a Baltasar Garzón, i en què acabà la intervenció amb un "Visca Catalunya lliure!" seguida i aplaudida pels assistents, i que els magistrats va recriminar amb amenaça de desallotjament de la sala.

Un avi al peu del canó

Josep Bou va mantenir la fermesa i les conviccions polítiques durant molts anys, i sempre va recordar la detenció i empresonament per part de la Guàrdia Civil i el jutge Baltasar Garzón.

En conèixer-se la sentència contra el Regne d'Espanya per part del TDHE el 2004, per no haver investigat les nombroses denúncies de tortures, Bou va realitzar un seguit de declaracions a la premsa en què es mostrava "moderadament satisfet" per la sentència que condemna l'Estat espanyol per no investigar les tortures que van denunciar els detinguts. Bou va valorar positivament la resolució del Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg, però va recordar que "difícilment els podrà compensar dels danys patits."