València torna a eixir al carrer per exigir Mazón a presó i reclamar veritat, justícia i reparació

19a manifestació per la gestió de la dana

31/05/2026 Drets i Llibertats

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte pels carrers de València sota el lema “Mazón a presó” per reclamar la retirada de l'acta de diputat de l'expresident valencià i exigir responsabilitats per la gestió de la dana del 29 d'octubre de 2024. La mobilització, encapçalada per les principals associacions de víctimes, ha reivindicat novament “veritat, justícia i reparació” dinou mesos després de la tragèdia.

Durant la marxa s'han pogut veure pancartes i consignes com ara “No a l'aforament de Mazón”, “No són morts, són assassinats” o “No a l'aforament, sí a Picassent”, en referència a la presó valenciana. Els participants han denunciat que encara no s'han assumit responsabilitats polítiques i han criticat que l'expresident continue mantenint l'aforament parlamentari.

La presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha assegurat que les víctimes continuaran mobilitzant-se perquè “encara no tenen veritat, justícia i reparació” i ha defensat que la investigació judicial oberta al jutjat de Catarroja és “l'autèntica comissió d'investigació” dels fets.

A la protesta també s'hi ha sumat una columna formada per famílies i docents en vaga indefinida a l'ensenyament públic valencià, que han denunciat l'estat dels centres afectats per la dana i han reclamat que les actuacions pendents es consideren obres d'emergència i no simples processos de reconstrucció.

Les associacions de víctimes han reiterat que mantindran les mobilitzacions fins que s'aclarisquen totes les responsabilitats derivades de la gestió de la catàstrofe i es garantisquen mesures efectives de prevenció davant futures emergències.

