Clam massiu a València per exigir responsabilitats a Mazón per la gestió de la dana

Les mobilitzacions continuaran mentre mantinga l’escó i no s’assumesquen responsabilitats polítiques i judicials.

29/03/2026 Política
Milers de persones s’han manifestat aquest dissabte pels carrers de València per exigir responsabilitats a l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua gestió de la dana del 29 d’octubre de 2024, que va causar 230 morts.

La mobilització, convocada per més de 200 entitats socials, cíviques i sindicals, juntament amb associacions de víctimes i col·lectius d’emergència i reconstrucció, ha sortit de la plaça de l’Ajuntament amb el lema “Mazón a presó” i ha recorregut el centre de la ciutat fins a la plaça de la Mare de Déu.

La protesta arriba pocs dies després que la jutgessa de Catarroja haja citat Mazón a declarar com a testimoni en el marc de la investigació judicial oberta per esclarir la gestió de la riuada. Tot i que la citació no implica imputació, els convocants consideren que reforça la necessitat d’exigir explicacions públiques.

Els manifestants reclamen que Mazón lliure l’acta de diputat i deixe d’estar aforat per poder comparéixer davant la justícia en igualtat de condicions. També denuncien la gestió de l’emergència, que qualifiquen de negligent, i asseguren que va contribuir a agreujar les conseqüències d’una de les catàstrofes naturals més greus del País Valencià.

En el manifest llegit al final de la mobilització, s’ha recordat que la pressió social va aconseguir la dimissió del dirigent el novembre passat, però s’ha advertit que les mobilitzacions continuaran mentre mantinga l’escó i no s’assumesquen responsabilitats polítiques i judicials.

La protesta, la primera des de la citació judicial, s’emmarca en un context de creixent mobilització ciutadana i ha tornat a posar el focus en la gestió institucional de la gota freda i en les demandes de veritat, justícia i reparació per a les víctimes.

