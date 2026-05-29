La manifestació «Mazón a presó» tornarà dissabte als carrers de València recuperant el recorregut de la gran protesta per la Gota Freda

La marxa començarà a la plaça de l’Ajuntament i acabarà a la plaça de la Mare de Déu, passant pels carrers Sant Vicent, Reina, Brodadors i Micalet. Les entitats convocants expliquen que repetir el trajecte és una manera de denunciar que, dènou mesos després de la catàstrofe, “no ha canviat res” malgrat els intents institucionals de donar la crisi per tancada.
La convocatòria està impulsada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, associacions de víctimes, els Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLER) i l’Acord Social Valencià.
Els col·lectius tornen a reclamar la supressió de l’aforament de l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón perquè comparega davant el jutjat de Catarroja que investiga la gestió de la dana. Segons denuncien, Mazón continua mantenint l’acta de diputat “amb l’ajuda de part del poder judicial” mentre les polítiques del Consell “continuen posant en risc la seguretat de la població”.
Durant la roda de premsa de presentació, els CLER també han denunciat el model de reconstrucció impulsat després de la catàstrofe. Segons han explicat, s’estan promovent nous polígons industrials, zones residencials, macroprojectes energètics i ampliacions comercials sobre sòls agrícoles afectats per la dana.
Rut Moyano, en nom dels comités, ha assegurat que en pocs mesos s’ha autoritzat la construcció sobre més de dos milions de metres quadrats de sòl impermeabilitzat en zones afectades. La portaveu ha acusat directament el Govern valencià d’impulsar una “política de mort”.
Per la seua banda, Beatriu Cardona, portaveu de la Intersindical Valenciana, ha afirmat que recuperar el recorregut del 9 de novembre és també un homenatge a la ciutadania que va eixir massivament al carrer després de la tragèdia. Segons ha recordat, aquell clam no exigia només la dimissió de Mazón, sinó que “fora jutjat per una negligència molt greu i per la seua deixadesa de funcions”.
Cardona també ha carregat contra les “polítiques de negacionisme” del govern valencià i ha remarcat que la societat valenciana continua exigint “justícia i garanties de seguretat”.
Les associacions de víctimes també han situat el focus en les responsabilitats polítiques. Rosa Álvarez, presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals DANA, ha valorat la recuperació del recorregut original perquè és un gest que “arriba al cor” de moltes famílies afectades.
Álvarez ha apuntat directament al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a qui ha acusat d’avalar la continuïtat de Mazón a les Corts Valencianes. “No volem presidents que no siguen garants, ni governants que només tinguen sous”, ha afirmat.
En la mateixa línia, Mariló Gradolí, presidenta de l’Associació Víctimes de la DANA 29 d’Octubre 2024, ha assegurat que les entitats continuen mobilitzant-se perquè “la veritat encara no ha arribat” i perquè encara no s’han assumit responsabilitats polítiques per la gestió de la catàstrofe.
Les entitats convocants reclamen “veritat, justícia i reparació” i acusen el Consell de jugar “al desgast” davant les demandes de les víctimes i de la societat valenciana.