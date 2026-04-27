Nou clam de justícia i crit unànime de Mazón, a presó pels carrers de València

La plaça de la Mare de Déu de València s’ha tornat a omplir aquest cap de setmana per exigir veritat, justícia i reparació per a les víctimes de la gota freda que va causar 230 morts. Un any i mig després, el dolor continua viu —i també la indignació.
Convocada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, la concentració ha estat una nova demostració de força d’un moviment que no pensa callar. A la plaça, pancartes, fotografies i noms que recorden que darrere les xifres hi ha vides truncades. I un clam constant: “No ens faran callar”, “Partit Popular, partit criminal” i “Mazón, a presó”.
La protesta ha tornat a posar el focus en la figura de l’expresident de la Generalitat, a qui les víctimes exigeixen que renunciï a l’acta de diputat i comparegui davant la justícia. “L’aforament no pot servir per escudar-se rere un privilegi”, han denunciat les portaveus, que han anat més enllà: “Els nostres familiars no van morir, van ser assassinats. Va ser un homicidi imprudent”.
La concentració no només ha estat un espai de denúncia, sinó també de construcció col·lectiva. Hi han participat associacions de tot l’Estat, com 7291 Veritat i Justícia —de víctimes de residències de Madrid— i AMAMA Sevilla, evidenciant que el que passa al País Valencià no és un cas aïllat.
“Compartim un mateix patró: governs del mateix signe polític i decisions negligents amb resultat de mort”, ha assenyalat una de les portaveus convidades, reforçant la idea d’una lluita compartida contra la impunitat institucional.
Durant l’acte, la cultura també ha tingut un paper central. S’ha llegit un fragment de l’obra L’aigua, els morts i les mentides, de Joan Cavallé, i Carmina Estellés ha recitat el poema “Cançó de bressol” en un moment d’emoció continguda que ha recorregut la plaça.
“La dimissió no és suficient”
El manifest final ha estat clar: la dimissió no és prou. Les víctimes reclamen responsabilitats penals i denuncien la manca de transparència de les institucions.
“No hi ha una altra opció que organitzar-nos i donar-nos suport mutu”, han afirmat, reivindicant la xarxa de solidaritat que s’ha teixit al voltant de les afectades. “El poble valencià ens hem organitzat per exigir justícia”, han remarcat.
El missatge final ha ressonat amb força entre els assistents: “Per totes les víctimes: Mazón, a presó. Veritat, justícia i reparació.”
Continuïtat de la mobilització
La lluita no s’atura. Les associacions han convocat una nova concentració dimarts davant les Corts Valencianes, coincidint amb les compareixences a la comissió d’investigació de la gota freda.
Concentració a València per a continuar exigint la dimissió com a diputat de Mazón i el seu processament judicial. El més important, però, és l'afirmació popular i el crit de combat "ací està el poble valencià".
🗣️"Les tres associacions compartim un mateix patró: governs del mateix signe polític i decisions que han derivat en negligències amb resultat de mort" explica María Jesús Valero, portaveu de 7.291: Verdad y Justicia
