Educació i sindicats continuen sense acord mentre la vaga docent manté la pressió als carrers

La reunió entre el Departament d’Educació i els sindicats docents celebrada aquest dimecres ha acabat novament sense acord, després de més de tres hores de negociació centrades principalment en les millores salarials i les condicions laborals del professorat. Les parts s’han emplaçat a continuar les converses aquest dijous al migdia.
Durant la mesa sectorial, el Govern ha plantejat avançar en tres anys —i no en quatre— el pagament dels 200 euros acordats al març amb CCOO i UGT. A més, el Departament d’Esther Niubó ha proposat un complement lineal de 46,90 euros mensuals per a tots els docents el 2026 i una nova pujada de 75 euros el 2029, fet que situaria l’increment salarial acumulat en 355 euros mensuals d’aquí a quatre anys.
Els sindicats convocants de la vaga —USTEC-STEs, CGT, Professors de Secundària i la Intersindical— consideren la proposta insuficient i reclamen que l’augment arribi almenys als 400 euros mensuals. També exigeixen que totes les millores salarials i els compromisos sobre escola inclusiva quedin recollits per escrit en un nou redactat de l’acord.
La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha qualificat la reunió d’“absolutament decebedora” i ha denunciat la manca de concreció del Departament sobre reforç de plantilles i desplegament de l’escola inclusiva.
Mentrestant, la vaga continua mantenint una elevada capacitat de mobilització. Aquest dimecres desenes de milers de docents han participat en manifestacions, piquets i talls de carretera arreu del país. A Barcelona, la protesta principal ha reunit milers de persones, mentre que també hi ha hagut mobilitzacions a Girona, Tarragona, Lleida, Torredembarra i Granollers.
En paral·lel, diverses assemblees educatives i entitats locals continuen impulsant actes de suport a la vaga. És el cas de la jornada festiva convocada aquest dijous a Terrassa per l’Assemblea Educativa de Terrassa sota el lema “L’educació ens fa millors. Defensem-la!”. L’acte, previst a les sis de la tarda a la Torre del Palau, reivindicarà una educació pública “digna, inclusiva, catalana i de qualitat” i farà una crida a la participació de famílies, professorat, estudiants, entitats i cultura popular.
La convocatòria reclama menys ràtios, més recursos per als centres, estabilitat laboral per al professorat i una millora de la salut laboral i emocional als centres educatius. També anima escoles, colles i entitats a sortir al carrer amb gegants, grallers i timbalers “per fer pinya per l’educació”.
La tensió també creix entre els sindicats de la vaga i els signants de l’acord del març, CCOO i UGT. Fonts presents a la negociació asseguren que hi ha hagut friccions durant la reunió i que el malestar entre les diferents organitzacions sindicals és cada vegada més evident.