Gota freda
Més de 200 entitats convoquen una manifestació a València per exigir responsabilitats a Carlos Mazón

Mazón  no ha declarat encara davant la jutgessa que investiga la gestió de gota freda del 29 d’octubre de 2024, que va causar 232 víctimes. mortals.

26/03/2026 Llengua
Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, juntament amb associacions de víctimes, els Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLER) i l’Acord Social Valencià (ASV), han convocat una manifestació aquest dissabte 28 de març a València per reclamar responsabilitats a l’expresident Carlos Mazón.

La mobilització, que començarà a les 18.00 h des de la plaça de l’Ajuntament i finalitzarà a la plaça de la Mare de Déu, exigirà que Mazón entregue l’acta de diputat i comparega davant el jutjat de Catarroja.

Els convocants denuncien que, malgrat la seva dimissió, l’exdirigent continua mantenint l’escó i els privilegis associats, i no ha declarat encara davant la jutgessa que investiga la gestió de gota freda del 29 d’octubre de 2024, que va causar 232 víctimes. mortals.

També critiquen la decisió recent del Tribunal Superior de Justícia de no investigar-lo per ara, i assenyalen que aquesta situació es manté pel suport del Partit Popular i de l’actual president valencià.

La convocatòria inclourà, a més, un homenatge a les colles de dolçainers i tabaleters que han acompanyat les mobilitzacions des del primer moment, en el que els organitzadors defineixen com una “processó de la memòria”.

Amb aquesta nova protesta, les entitats fan una crida a la ciutadania a mobilitzar-se per reclamar veritat, justícia i responsabilitats.

