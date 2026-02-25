Llibertat.cat
Convocada una manifestació a València per exigir responsabilitats a Mazón i mesures urgents dhabitatge després de la DANA

Convocada una manifestació a València per exigir responsabilitats a Mazón i mesures urgents dhabitatge després de la DANA

Un dels eixos centrals de la convocatòria és la petició que l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, presente la seua acta de diputat i comparega davant del jutjat de Catarroja per la seua gestió dels fets. Les entitats consideren que cal depurar responsabilitats polítiques i judicials per la resposta institucional davant la catàstrofe.

Diverses entitats socials i veïnals han convocat una manifestació per al diumenge 1 de març a València per exigir responsabilitats polítiques per la gestió de la DANA del 29 d’octubre de 2024 i reclamar mesures urgents en matèria d’habitatge per a les comarques afectades per la riuada.

La mobilització començarà a les 17.00 hores a la plaça de Sant Agustí i recorrerà els carrers Xàtiva i Colom fins a la Porta de la Mar.

Un dels eixos centrals de la convocatòria és la petició que l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, presente la seua acta de diputat i comparega davant del jutjat de Catarroja per la seua gestió dels fets. Les entitats consideren que cal depurar responsabilitats polítiques i judicials per la resposta institucional davant la catàstrofe.

Augment dels preus de l’habitatge a les zones afectades

La manifestació també posa el focus en la situació de l’habitatge a les comarques colpejades per la DANA. Segons les dades aportades per les organitzacions convocants, municipis com Alginet, Albal, Benetússer, Silla, Massanassa o Picanya haurien registrat increments de fins al 30 % en el preu de la vivenda durant l’últim any.

Les entitats denuncien que moltes famílies damnificades continuen sense alternatives habitacionals estables i alerten d’un procés d’especulació immobiliària que agreuja encara més la situació. En aquest sentit, exigeixen mesures efectives per frenar l’augment de preus i garantir el dret a l’habitatge en el marc del procés de reconstrucció.

Memòria, dignitat i dret a reconstruir

Els organitzadors han subratllat que la mobilització no és només una protesta, sinó també una reivindicació de memòria i dignitat. Reclamen que les persones afectades puguen participar activament en les decisions sobre la reconstrucció de les seues comarques i que no es repetisquen dinàmiques de desprotecció institucional.

La manifestació del 1 de març vol convertir-se, així, en un espai de denúncia però també d’exigència col·lectiva perquè la reconstrucció no es faça a costa dels drets socials ni de l’empobriment de les famílies afectades.

