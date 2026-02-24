Llibertat.cat
Portada Drets i Llibertats

La jutgessa de la dana eleva al TSJCV una exposició raonada per investigar Carlos Mazón

Gota Freda
La jutgessa de la dana eleva al TSJCV una exposició raonada per investigar Carlos Mazón

La magistrada instructora de la causa sobre la dana del 29 d’octubre de 2024 ha elevat al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV) una exposició raonada perquè investigui l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, actualment aforat com a diputat de les Corts Valencianes.

24/02/2026 Drets i Llibertats
En un escrit de 109 pàgines, la jutgessa considera que la investigació per la presumpta negligència en la gestió de l’emergència —que va deixar 230 víctimes mortals— no pot limitar-se als càrrecs ja investigats, sinó que s’ha d’estendre també a Mazón per la seva “posició de garant” com a màxima autoritat autonòmica.

Segons la magistrada, la dana no va ser un fenomen imprevist, ja que havia estat anunciada amb dies d’antelació, i la seva gravetat el 29 d’octubre era coneguda. L’escrit assenyala una possible “negligència greu” per la manca de coordinació i per la inacció durant hores clau de l’emergència.

Entre els elements destacats hi ha el retard en la convocatòria del cecopi (centre de coordinació operativa), la demora en l’enviament de l’alerta a la població —que es va enviar a les 20.11 h, quan la major part de les morts ja s’havien produït— i la permanència del president durant prop de cinc hores en un restaurant mentre la situació s’agreujava.

La jutgessa considera que, d’acord amb la normativa de Protecció Civil, la competència en la gestió de l’emergència corresponia a la Generalitat i que el president tenia potestat per coordinar, supervisar i adoptar decisions.

La causa, que acumula setze mesos d’instrucció, investiga les 230 morts com a possibles homicidis imprudents. Ara serà el TSJCV qui haurà de decidir si assumeix la investigació sobre Mazón.

