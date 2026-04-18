Acció antimonàrquica contra la presència militar a lExpojove de Girona

Aquest dissabte 18 d’abril al matí, la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi), conjuntament amb joves de l’Assemblea de Joves de Catalunya (AJC), ha protagonitzat una acció de protesta a l’Expojove de Girona per denunciar la presència d’un estand de l’exèrcit espanyol en aquest espai adreçat a infants i joves.
Cap a les 9 h, els manifestants han accedit al recinte firal en una acció sorpresa, aconseguint situar-se a pocs metres de l’estand militar. Un cop allà, han fet sentir el seu rebuig amb crits i consignes, denunciant el que consideren una normalització inacceptable de la presència de les forces armades en entorns educatius i lúdics.
Des de les organitzacions convocants es defensa que l’Expojove hauria de ser un espai cívic, formatiu i lliure de qualsevol expressió de militarisme. En aquest sentit, denuncien que la presència de l’exèrcit suposa una forma de promoció de valors violents entre la joventut.
L’acció ha estat definida pels seus impulsors com “potent en el plantejament, rebel en el principi, valenta en essència i radicalment democràtica”, i s’emmarca en una línia de mobilitzacions sostingudes contra la presència militar en espais públics.
Cal recordar que la participació de l’exèrcit a la fira de Girona havia estat prohibida anteriorment per l’Ajuntament. No obstant això, arran d’una demanda interposada pels militars, la justícia va acabar donant-los la raó. La resolució judicial estableix que poden assistir a la fira sempre que no ho facin uniformats, fet que impedeix a les institucions vetar completament la seva presència.
La CACGi i l’AJC han reafirmat la seva voluntat de continuar mobilitzant-se per denunciar la presència de l’exèrcit en espais juvenils i defensar models de societat allunyats del militarisme i la monarquia.