80 anys de la 1a conferència del FNC a Dosrius a la casa pairal d'Esteve Albert el 1946
Aquest dissabte 18 d’abril a les 12 h del migdia a la casa pairal del maresmenc Esteve Albert i Corp, Reeixida organitzarà un acte de memòria on participaran els familiars dels qui van participar en la primera Conferència general del Front Nacional de Catalunya, en els anys més durs del franquisme.
D’aquesta manera la Fundació Reeixida segueix la seva línia de recuperació de la memòria nacional, combinant la investigació, la divulgació i el reconeixement dels qui han treballat per la llibertat de Catalunya, faran un homenatge a aquests herois reunits a Dosrius l'any 1946, per deixar clar que l’objectiu de tots els reunits continua encara viu.