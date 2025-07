docents

USTEC·STEs (IAC) exigeixen responsabilitats davant la gestió negligent de les adjudicacions d’estiu

El Departament ha confirmat en una reunió urgent de la mesa sectorial aquest matí que les adjudicacions definitives (tant de funcionariat de carrera i en pràctiques com de funcionariat interí) hauran de repetir-se per una actuació contrària a la norma d’un responsable de l’Administració.

Segons ens ha informat, el Departament ha hagut de demanar la paralització del procediment d’adjudicacions d’estiu perquè no s’estaven seguint les resolucions aprovades que les regulen i ha obert un expedient per aclarir responsabilitats.

Segons sembla, 878 places perfilades no ocupades en primera adjudicació per persones funcionàries, que haurien de passar a la consideració d’ordinàries per a funcionàries de carrera o en pràctiques, s’han mantingut com a perfilades per a persones funcionàries interines, seguint una instrucció des de l’Administració. Es tracta, per tant, d’una irregularitat administrativa greu, que pot tenir efecte dominó i afectar milers de places.

L’Administració assegura que treballen per publicar una nova resolució definitiva la setmana vinent i tenir tot el procés enllestit de nou a finals de juliol.

USTEC·STEs (IAC) considerem gravíssima aquesta situació. Hem exigit que, per començar, s'emetin unes disculpes públiques a totes les persones afectades i se cessin responsables immediatament. Des del sindicat denunciem que sistemàticament els processos contenen errors que suposen un maltractament greu al personal. En aquest procés, hem advertit des d’un inici de tots els problemes detectats.

Considerem que el més important és minimitzar i compensar aquest maltractament a tota persona afectada: hi ha gent que ja ha organitzat la seva vida per al curs vinent, fins i tot que ha cercat nou domicili. Cal acreditar de forma fidedigna l’error que obliga a repetir el procés i realitzar canvis en les adjudicacions. És fonamental informar formalment de la repetició del procés de forma personal a tothom afectat. No es pot permetre que hi hagi indefensió, cal que es puguin presentar al·legacions.

La situació no es pot repetir i calen mesures per a evitar-ho: inversió real en personal i recursos, primerament per als serveis centrals. El Departament ha de tenir la capacitat de realitzar els processos que té entre mans. Demanem que s’internalitzi el servei d’informàtica, amb recursos necessaris per garantir-ne el control, l’eficiència i l’adequació a la normativa.

Denunciem que aquesta no és l’única incidència detectada. D’altres també afecten l’ordre d’adjudicació, com ara adjudicacions errònies que no han respectat la preferència d’antiguitat, nota d’oposició o número de borsa, les places adjudicades per difícil cobertura o el cas de les escoles d’arts i disseny.

USTEC·STEs (IAC) tenim clar que la responsabilitat última d’aquest desgavell és del decret de plantilles. Tot això s’hauria evitat si no hi hagués places perfilades ni propostes de centre i tothom anés per ordre de barem de forma objectiva. Desmuntar del tot aquest decret és la millor solució perquè això no torni a passar.

El Departament és víctima dels seus propis paranys un cop més. Han convertit un procés que seria molt senzill i transparent si s’adjudiquessin les places vacants per número d'antiguitat i serveis prestats, en una troca embolicada de fases i subfases que cada juliol manté angoixat a tot el col·lectiu docent.

Per últim, davant el desgavell en les adjudicacions, i per compensar la situació a les persones afectades i a les direccions que no disposen de les plantilles per organitzar el curs, demanem que l’inici de curs s'endarrereixi al 12 de setembre.