USTEC·STEs (IAC) alerta: el malestar docent s'agreuja per la pèrdua de poder adquisitiu i les condicions laborals precàries

Les dades mostren un malestar estructural i profund que afecta totes les etapes educatives, i apunten al factor salarial i la precarietat laboral com a eixos centrals del deteriorament de la professió.
Salaris congelats i pèrdua de poder adquisitiu
Segons l’informe, més de la meitat del professorat (58,15%) considera inadequat el seu salari, i un 67% cita la insuficiència salarial o la inestabilitat com un dels principals motius de frustració o abandonament de la professió.
USTEC·STEs (IAC) recorda que els sous docents a Catalunya són fins a un 20% inferiors als de la Comunitat de Madrid i molt per sota de la mitjana europea, i reclama un increment immediat del 25% com a primera mesura per revertir la pèrdua de poder adquisitiu acumulada des de les retallades de 2010 i poder afrontar el cost de la vida a Catalunya, remarcant que el país es troba immers amb una crisi d’habitatge sense precedents.
“La docència a Catalunya està al límit. No es pot sostenir un sistema educatiu públic de qualitat amb professionals esgotats i mal pagats. Si volem una escola pública forta, cal dignificar les condicions laborals del professorat” ha remarcat la portaveu del sindicat Iolanda Segura.
Dades clau de l’estudi
● El 84% del professorat està insatisfet amb la burocràcia.
● El 64% considera excessiva la càrrega de treball i 76% assegura no tenir prou temps per preparar classes.
● El 79% considera les ràtios massa elevades, i 88% denuncia manca de recursos per a l’escola inclusiva.
● 87% afirma que la professió ha perdut prestigi, i 89% se sent exclòs de les decisions educatives.
● 88% prefereix una jornada compactada i 67% reclama iniciar el curs després de l’11 de setembre.
Aquest conjunt de dades configura un escenari de desmotivació, precarització i desgast crònic, que posa en risc la continuïtat de molts professionals al sistema educatiu.
Propostes urgents d’USTEC·STEs (IAC)
En la part final de la roda de premsa, i amb ànims de buscar solucions efectives a la situació, Iolanda Segura ha exposat les principals propostes que el sindicat traslladarà al Departament d’Educació i a la societat catalana:
1. Increment salarial immediat del 25% i recuperació de tots els complements retallats.
2. Reducció de ràtios i més personal de suport als centres.
3. Simplificació de la burocràcia i més temps lectiu per a tasques pedagògiques reals.
4. Recuperació de la democràcia als centres i participació real dels docents en les decisions educatives.
5. Revisió del calendari i la jornada escolar per adaptar-los a criteris pedagògics, climàtics i laborals.
Crida a la mobilització
USTEC·STEs (IAC) ha vinculat els resultats de l’estudi amb el manifest “Dignifiquem la nostra professió”, ja signat per més de 25.000 professionals de l’educació, i ha fet una crida a la manifestació del dissabte 15 de novembre per exigir la millora de les condicions laborals dels professionals de l’educació de forma urgent.
“No volem reconeixement simbòlic, volem un sou digne, temps per educar i condicions òptimes per fer bé la nostra feina. Sense millores reals, el col·lapse educatiu és inevitable”, Iolanda Segura, portaveu d’USTEC·STEs (IAC).