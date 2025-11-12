Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

USTEC·STEs (IAC) alerta: el malestar docent s'agreuja per la pèrdua de poder adquisitiu i les condicions laborals precàries

ensenyament
USTEC·STEs (IAC) alerta: el malestar docent s'agreuja per la pèrdua de poder adquisitiu i les condicions laborals precàries

84% declara que la càrrega de treball va en augment i el 58% del professorat es declara insatisfet amb el sou, xifra que s’eleva fins al 75% a les zones tensionades d’habitatge.

12/11/2025 Educació
USTEC·STEs (IAC) ha presentat avui la segona part de l’estudi sobre la professió docent a Catalunya, elaborat pel Grup d’Estudi sobre l’Estat de la Professió Docent (GEEPD), amb la participació de més de 10.000 professionals de l’educació pública.

Les dades mostren un malestar estructural i profund que afecta totes les etapes educatives, i apunten al factor salarial i la precarietat laboral com a eixos centrals del deteriorament de la professió.

Salaris congelats i pèrdua de poder adquisitiu

Segons l’informe, més de la meitat del professorat (58,15%) considera inadequat el seu salari, i un 67% cita la insuficiència salarial o la inestabilitat com un dels principals motius de frustració o abandonament de la professió.

USTEC·STEs (IAC) recorda que els sous docents a Catalunya són fins a un 20% inferiors als de la Comunitat de Madrid i molt per sota de la mitjana europea, i reclama un increment immediat del 25% com a primera mesura per revertir la pèrdua de poder adquisitiu acumulada des de les retallades de 2010 i poder afrontar el cost de la vida a Catalunya, remarcant que el país es troba immers amb una crisi d’habitatge sense precedents.

“La docència a Catalunya està al límit. No es pot sostenir un sistema educatiu públic de qualitat amb professionals esgotats i mal pagats. Si volem una escola pública forta, cal dignificar les condicions laborals del professorat” ha remarcat la portaveu del sindicat Iolanda Segura.

Dades clau de l’estudi

● El 84% del professorat està insatisfet amb la burocràcia.

● El 64% considera excessiva la càrrega de treball i 76% assegura no tenir prou temps per preparar classes.

● El 79% considera les ràtios massa elevades, i 88% denuncia manca de recursos per a l’escola inclusiva.

● 87% afirma que la professió ha perdut prestigi, i 89% se sent exclòs de les decisions educatives.

● 88% prefereix una jornada compactada i 67% reclama iniciar el curs després de l’11 de setembre.

Aquest conjunt de dades configura un escenari de desmotivació, precarització i desgast crònic, que posa en risc la continuïtat de molts professionals al sistema educatiu.

Propostes urgents d’USTEC·STEs (IAC)

En la part final de la roda de premsa, i amb ànims de buscar solucions efectives a la situació, Iolanda Segura ha exposat les principals propostes que el sindicat traslladarà al Departament d’Educació i a la societat catalana:

1. Increment salarial immediat del 25% i recuperació de tots els complements retallats.

2. Reducció de ràtios i més personal de suport als centres.

3. Simplificació de la burocràcia i més temps lectiu per a tasques pedagògiques reals.

4. Recuperació de la democràcia als centres i participació real dels docents en les decisions educatives.

5. Revisió del calendari i la jornada escolar per adaptar-los a criteris pedagògics, climàtics i laborals.

Crida a la mobilització

USTEC·STEs (IAC) ha vinculat els resultats de l’estudi amb el manifest “Dignifiquem la nostra professió”, ja signat per més de 25.000 professionals de l’educació, i ha fet una crida a la manifestació del dissabte 15 de novembre per exigir la millora de les condicions laborals dels professionals de l’educació de forma urgent.

“No volem reconeixement simbòlic, volem un sou digne, temps per educar i condicions òptimes per fer bé la nostra feina. Sense millores reals, el col·lapse educatiu és inevitable”, Iolanda Segura, portaveu d’USTEC·STEs (IAC).

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Homenatge a Joan Rocamora i presentació dels llibres "Escrits en llibertat" i "Joan Rocamora un retrat calidoscòpic"
  2. Commemoració de la Diada de Catalunya Nord a Perpinyà
  3. A judici agents de la Policia Nacional espanyola de Terrassa
  4. Recollida de signatures per la retirada d'una denúncia en una protesta antimonàrquica a Montserrat
  5. El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial
  6. Pensar i fer (4). El joc institucional
  7. Manifestació a Alacant: Defensem la llengua, Som País Valencià
  8. La Fundació Reeixida presenta a Rubí, el llibre: Una Vida per Catalunya, de Jaume Martínez Vendrell
  9. La lluita contra lespeculació urbanística que amenaça el jardí històric de Ca lArnús Badalona
  10. Pensar i fer (3). Història i potencialitat de la lluita nacional-popular
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid