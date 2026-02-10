Tancada a lInstitut Escola Temple de Tortosa per preparar la vaga educativa

El professorat i el personal educatiu de les Terres de l’Ebre han convocat una tancada a l’Institut Escola Temple aquest dimarts 10 de febrer a les 17.30 h, en el marc de les mobilitzacions prèvies a la vaga del sector educatiu del dimecres 11 de febrer.
La iniciativa, oberta a docents, personal d’atenció educativa i personal laboral de centres públics i concertats, vol ser un espai d’organització, trobada i debat per compartir experiències, explicar les reivindicacions i reforçar la cohesió del col·lectiu abans de la jornada de vaga.
Segons han denunciat sindicats i col·lectius educatius, les negociacions amb el Departament d’Educació continuen encallades i no s’han posat sobre la taula propostes que donin resposta a reivindicacions estructurals del sector. Entre les principals demandes destaquen la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de ràtios, l’ampliació de plantilles, la reducció de la burocràcia i la millora de les condicions laborals i professionals.
La tancada també servirà per definir accions concretes de cara a la vaga del dia 11, quan s’esperen piquets informatius i mobilitzacions arreu del territori.
Agenda de mobilitzacions vinculades a la vaga (11 de febrer)
-
Matí: Piquets informatius a escoles i instituts.
-
10.00 h: Marxa lenta de vehicles des de l’Aldea fins a Tortosa.
-
12.30 h: Manifestació central a la plaça Barcelona de Tortosa.
Les accions d’aquests dies s’inscriuen en un calendari de mobilitzacions més ampli que podria allargar-se si no hi ha avenços en les negociacions.