Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura

La Festa de lÓs ja omple de tradició i ritu els carrers de Sant Llorenç de Cerdans

Cultura Popular
La Festa de lÓs ja omple de tradició i ritu els carrers de Sant Llorenç de Cerdans

El punt culminant serà diumenge a les 15 h amb la gran cercavila de la Festa de l’Ós pels carrers del poble, amb l’acompanyament musical de la Cobla Principal del Rosselló

26/02/2026 Cultura

La Festa de l’Ós ja està en marxa a Sant Llorenç de Cerdans. Els primers actes es van celebrar ahir i el programa s’allargarà fins diumenge amb una setmana intensa de festa, cultura popular i bon humor per a grans i petits.

Aquesta és la tercera i última de les festes de l’Ós del Vallespir d'enguany, una celebració que combina un antic ritu de pas amb una desfilada de Carnestoltes. Altres figures emblemàtiques, com la Monaca, encapçalen la multitud en una cavalcada frenètica pels carrers del poble. Capturat pel cabdill, l’Ós és exhibit a les places abans del moment culminant de l’afaitada, un dels instants més simbòlics de la festa.

Cinema i memòria del patrimoni

Ahir, en el marc del “Festival Carts Blancs a l'Alt Vallespir”, es van projectar dues pel·lícules de Marc Péguy Nauroy sobre la Festa de l’Ós al Cinéma dels sindicats de treballadors. Posteriorment, la Casa del Patrimoni i de la Memòria André Abet es va inaugurarar l’exposició fotogràfica Festes de l’ós al País Català, de Nathalie Auzolat i Bénédicte Sonza-Reordat, que es podrà visitar fins al 13 de març.

La festa per a la mainada

Divendres serà el torn de “L’Ós de la Mainada”, amb cercavila infantil pels carrers del poble i l’acompanyament de l’escola de música intermunicipal. A la tarda tindrà lloc l’afaitada de l’Ós a la sala sindical i, al vespre, sopar popular i ball.

Dissabte arribarà el Carnestoltes amb el festival “L’Ós dels Avis”, cercaviles amb les bandes de música, ball infantil i ball de màscares a la nit.

Diumenge, la gran Festa de l’Ós

El punt culminant serà diumenge a les 15 h amb la gran cercavila de la Festa de l’Ós pels carrers del poble, amb l’acompanyament musical de la Cobla Principal del Rosselló. A la tarda es vestirà el segon Ós a la Salle de l’Avenir i, a les 17 h, es farà la tradicional afaitada a la plaça del Sindicat, seguida de sardanes.

Una tradició viva del Vallespir

Les Festes de l’Ós se celebren també a Arles i Prats de Molló-la Presta, als vessants sud del massís del Canigó, i estan reconegudes com a Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO.

Originàries del mite de Joan de l’Ós , aquestes celebracions són rituals d’iniciació vinculats a la renovació i la fertilitat de la primavera. L’heroi mític, meitat humà i meitat animal, simbolitza la força salvatge que cal domesticar per entrar a la comunitat.

Amb aquesta festa, Sant Llorenç de Cerdans reafirma una tradició profundament arrelada que combina identitat, cultura popular i memòria col·lectiva, convertint els carrers del poble en escenari d’una de les celebracions més singulars dels Països Catalans.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."
  2. El CAT Tradicionàrius somple per commemorar el Dia del Combatent Català
  3. Prats de Molló i la Presta viurà aquest diumenge les Festes de l´Ós
  4. Protesta contra lús de bases militars per a la formació d'Agents Rurals
  5. Paraules per a lActe «Més memòria històrica» del 19 de febrer del 2026
  6. Alerten que la privatització de CASA47 posa en risc 17.324 famílies que viuen en pisos de la Sareb
  7. Poble Lliure reclama eleccions immediates i acusa Illa dincapacitat davant la crisi social
  8. "Memòria i compromís: encara hi ha combat" al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona
  9. Aplec de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí
  10. LAssemblea Pagesa de Catalunya es presenta per primera vegada a les eleccions agràries
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid