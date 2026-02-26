La Festa de lÓs ja omple de tradició i ritu els carrers de Sant Llorenç de Cerdans

La Festa de l’Ós ja està en marxa a Sant Llorenç de Cerdans. Els primers actes es van celebrar ahir i el programa s’allargarà fins diumenge amb una setmana intensa de festa, cultura popular i bon humor per a grans i petits.
Aquesta és la tercera i última de les festes de l’Ós del Vallespir d'enguany, una celebració que combina un antic ritu de pas amb una desfilada de Carnestoltes. Altres figures emblemàtiques, com la Monaca, encapçalen la multitud en una cavalcada frenètica pels carrers del poble. Capturat pel cabdill, l’Ós és exhibit a les places abans del moment culminant de l’afaitada, un dels instants més simbòlics de la festa.
Cinema i memòria del patrimoni
Ahir, en el marc del “Festival Carts Blancs a l'Alt Vallespir”, es van projectar dues pel·lícules de Marc Péguy Nauroy sobre la Festa de l’Ós al Cinéma dels sindicats de treballadors. Posteriorment, la Casa del Patrimoni i de la Memòria André Abet es va inaugurarar l’exposició fotogràfica Festes de l’ós al País Català, de Nathalie Auzolat i Bénédicte Sonza-Reordat, que es podrà visitar fins al 13 de març.
La festa per a la mainada
Divendres serà el torn de “L’Ós de la Mainada”, amb cercavila infantil pels carrers del poble i l’acompanyament de l’escola de música intermunicipal. A la tarda tindrà lloc l’afaitada de l’Ós a la sala sindical i, al vespre, sopar popular i ball.
Dissabte arribarà el Carnestoltes amb el festival “L’Ós dels Avis”, cercaviles amb les bandes de música, ball infantil i ball de màscares a la nit.
Diumenge, la gran Festa de l’Ós
El punt culminant serà diumenge a les 15 h amb la gran cercavila de la Festa de l’Ós pels carrers del poble, amb l’acompanyament musical de la Cobla Principal del Rosselló. A la tarda es vestirà el segon Ós a la Salle de l’Avenir i, a les 17 h, es farà la tradicional afaitada a la plaça del Sindicat, seguida de sardanes.
Una tradició viva del Vallespir
Les Festes de l’Ós se celebren també a Arles i Prats de Molló-la Presta, als vessants sud del massís del Canigó, i estan reconegudes com a Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO.
Originàries del mite de Joan de l’Ós , aquestes celebracions són rituals d’iniciació vinculats a la renovació i la fertilitat de la primavera. L’heroi mític, meitat humà i meitat animal, simbolitza la força salvatge que cal domesticar per entrar a la comunitat.
Amb aquesta festa, Sant Llorenç de Cerdans reafirma una tradició profundament arrelada que combina identitat, cultura popular i memòria col·lectiva, convertint els carrers del poble en escenari d’una de les celebracions més singulars dels Països Catalans.