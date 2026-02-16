El FC Barcelona sadhereix al Correllengua Agermanat i referma el seu compromís històric amb la llengua catalana

El FC Barcelona s’ha adherit al Correllengua Agermanat, la iniciativa que recorrerà els territoris de parla catalana en defensa de la llengua. Amb aquesta incorporació, l’entitat blaugrana se suma a les més de mil entitats que donen suport al projecte arreu del domini lingüístic català.
Amb aquest gest, el Barça referma el seu compromís de ser un agent actiu en la normalització lingüística, vinculant el català amb l’esport i l’oci i consolidant el seu paper com a altaveu internacional de la llengua i la cultura catalanes. En coherència amb el seu arrelament a la ciutat i al país, el club reforça així una trajectòria històrica de compromís amb la identitat i la cultura pròpies.
Un dels punts centrals de la col·laboració és que l’Spotify Camp Nou serà el punt de sortida de l’etapa de Barcelona el dimecres 22 d’abril. Aquell dia, la Flama de la Llengua iniciarà el tram entre Barcelona i Tarragona, convertint les instal·lacions blaugranes en un dels espais emblemàtics del recorregut.
El Correllengua Agermanat 2026 tindrà lloc del 19 d’abril al 5 de maig i recorrerà més de 1.500 quilòmetres, amb pas per uns 500 municipis i aturada en una vuitantena de localitats. El trajecte unirà simbòlicament els territoris de parla catalana, de Prada de Conflent a l’Alguer, passant per València, Palma i Barcelona.
En les properes setmanes s’anunciaran noves accions que concretaran la participació del FC Barcelona en el Correllengua Agermanat.