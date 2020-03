Covid-19

Espanya hauria d'informar de l'epidèmia en català, segons les recomanacions del Consell d'Europa i l'OSCE

Segons la Plataforma, les institucions europees expressen, aquests dies, les seves queixes per la manca de solidaritat dels estats membres a l'hora d'ajudar-se per buscar solucions conjuntes a la crisi dels coronavirus. A banda d'aquesta manca de cooperació, el Consell d'Europa també ha posat l'accent en el factor lingüístic i assenyala que hi ha estats membres que "no han compartit sistemàticament la informació, instruccions, directrius o recomanacions en altres idiomes que no siguin l'idioma oficial del país".

En una nota, l'organització encarregada del seguiment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries exposa que "la comunicació de recomanacions rellevants no només en una llengua és de gran importància per al benestar dels parlants de llengües regionals o minoritàries". El Consell d'Europa també es queixa perquè considera que és un acte "discriminatori" i "contrari a la Carta Europea" el fet que els estats que opten per l'ensenyament per mitjà de la televisió "es limiti a la llengua oficial sense tenir en compte les necessitats dels alumnes acostumats a rebre formació en llengües cooficials".

Arran d'aquesta alerta del Consell d'Europa, la Plataforma per la Llengua assenyala el govern espanyol com un mal exemple d'aquesta uniformitat lingüística a l'hora d'expressar les recomanacions a la ciutadania. El govern de Pedro Sánchez emet totes les seves comunicacions (web, xarxes socials o conferències de premsa) exclusivament en llengua castellana. L'ONG del català també constata que els programes educatius que el Ministeri d'Educació ofereix a través de Televisió Espanyola són exclusivament en llengua castellana.

En aquesta línia també s'ha expressat l'Alt Comissionat per a les Minories Nacionals de l'OSCE, Lamberto Zannier, que demana als estats que proporcionin "serveis bàsics en les llengües que utilitzen les diverses comunitats, especialment en els temes de salut i en les comunicacions sobre aquesta crisi". També s'expressa respecte dels programes d'ensenyament a distància, dels quals diu que "s'haurien d'adaptar a les necessitats de totes les comunitats", de manera que l'alumnat "pugui continuar aprenent en la llengua oficial juntament amb la llengua materna".

L'entitat farà arribar a les organitzacions europees un informe sobre totes aquestes situacions discriminatòries que aquests dies practica el Govern d'Espanya perquè l'organisme que vetlla pel compliment de la CELRoM (que l'estat espanyol va signar l'any 1992) ho tingui present a l'hora de recollir males pràctiques.