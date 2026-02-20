LAssemblea Pagesa de Catalunya es presenta per primera vegada a les eleccions agràries

Per primera vegada des de la seva constitució l’any 2002, l’Assemblea Pagesa de Catalunya es presenta a les eleccions agràries previstes per al 27 de febrer de 2026. El col·lectiu, crític amb el Departament d’Agricultura (DARPA) i amb els actuals òrgans de representativitat, justifica el pas pel “moment dramàtic” que viu el sector i per la necessitat de fer visible una alternativa al model dominant.
En un comunicat fet públic aquesta setmana, l’organització denuncia que les respostes majoritàries a la crisi del camp són “desencertades i, en alguns casos, retrògrades”, i acusa les estructures institucionals i sindicals d’acompanyar la pagesia cap a una “desaparició pacífica” mentre grans empreses i fons d’inversió es preparen per ocupar el sòl agrari.
L’Assemblea Pagesa afirma que està “cansada que es prengui el pèl a la societat” i que s’amaguin les causes de fons de la destrucció de la pagesia autònoma. Segons exposen en el document programàtic Recuperem la pagesia, la pagesia “com a forma de vida, està en perill d’extinció” a causa d’un model agroindustrial orientat al mercat global que ha afavorit la concentració, la dependència i la pèrdua de rendibilitat de les petites explotacions
“Parem l’extinció. Recuperem pagesia”
Amb el lema “Parem l’extinció. Recuperem pagesia”, el col·lectiu defensa un canvi de rumb basat en el reforç del mercat local, la diversificació productiva i la garantia d’una remuneració justa del treball pagès. Entre els seus deu eixos de proposta hi figuren la creació d’un estatut propi per a la petita pagesia autònoma, la priorització de l’agricultura ecològica i la ramaderia extensiva, la limitació de macroprojectes en sòl agrari i la dissolució del DARPA
El programa també aposta per doblar els efectius agraris en deu anys, facilitar l’accés a la terra, aturar l’acaparament i entendre l’alimentació com un bé comú, com a dret i responsabilitat col·lectiva
Tot i presentar-se als comicis, l’Assemblea Pagesa manté una posició crítica amb el sistema electoral agrari actual i denuncia, entre altres aspectes, el topall del 15% dels vots per obtenir representació. Anuncien que acudiran a la taula agrària resultant “només en defensa dels principis del programa” i es reserven el dret d’utilitzar la “política de cadira freda” com a forma de protesta institucional
Un vídeo viral i un programa obert al debat
L’organització ha iniciat la campanya amb un vídeo difós a les xarxes socials que, segons expliquen, s’ha convertit en el més vist de la campanya electoral agrària. Paral·lelament, han fet públic el seu programa complet amb la voluntat que el debat sobre el model de pagesia no sigui només sectorial sinó també social, interpel·lant tant el món rural com l’urbà.
“Volem fer visible que hi ha tot un gruix d’iniciatives i d’organitzacions que no tenim por d’afrontar el debat sobre el model de pagesia que correspon a un país com el nostre”, assenyalen.
Les eleccions agràries se celebraran el 27 de febrer de 2026, amb votació presencial als municipis que disposin d’un mínim de 15 persones amb dret a vot