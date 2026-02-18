Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Poble Lliure reclama eleccions immediates i acusa Illa dincapacitat davant la crisi social

Independència
Poble Lliure reclama eleccions immediates i acusa Illa dincapacitat davant la crisi social

La formació apunta que “el país no pot sostenir un govern sense esma, sense empenta, que se sosté per un trist interès de sigles” i defensa que només amb la independència i la plena gestió dels recursos es podrà revertir l’actual situació.

18/02/2026 Política

Poble Lliure considera “evident” que l’actual president de la Generalitat, Salvador Illa, no té resposta a la crisi social que viu el país i reclama la convocatòria immediata d’eleccions al Parlament de Catalunya. La formació assegura que el cap de l’executiu “no se’n surt ni en una entrevista pactada per sortir del seu silenci”.

Segons l’organització independentista, és “significatiu” que el president utilitzi el seu càrrec per ser convidat a la televisió pública i no sigui capaç de donar resposta als neguits que mobilitzen amplis sectors econòmics i socials. Poble Lliure es refereix, concretament, a la pagesia, als professionals sanitaris i al col·lectiu docent, que en les darreres setmanes han protagonitzat mobilitzacions per denunciar la seva situació.

En el comunicat, la formació sosté que, més enllà de reiterar declaracions institucionals, Illa no ha concretat solucions per a la crisi ferroviària, el malestar a l’educació, les reivindicacions dels metges o la situació del sector agrari. Al contrari, acusa el president d’haver dedicat “minuts de la televisió pública a escampar tòpics i frases buides de contingut” que, al seu parer, no responen a les preocupacions quotidianes de la ciutadania.

Poble Lliure també critica la política salarial del Govern i retreu a l’executiu que no hagi impulsat mesures per recuperar el poder adquisitiu dels funcionaris després d’anys de retallades. En aquest sentit, recorda que mentre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a les patronals increments salarials, la Generalitat “és la més gasiva” a l’hora d’actualitzar els sous del seu personal.

Finalment, la formació conclou que “el país no pot sostenir un govern sense esma, sense empenta, que se sosté per un trist interès de sigles” i defensa que només amb la independència i la plena gestió dels recursos es podrà revertir l’actual situació.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."
  2. Hi som: organitzar-nos i alçar-nos
  3. Rafa Burgos trenca el silenci: la primera investigació crítica sobre la Caixa arriba a les llibreries
  4. 200 professors darreu del món reclamen la llibertat de Pablo Hasél
  5. Poble Lliure denuncia el silenci còmplice davant els casos de transfuguisme vinculats a Aliança Catalana
  6. El vídeo dAmb el cor del Correllengua Agermanat supera les 15.000 visualitzacions en menys duna setmana
  7. Concentració davant Via Laietana 43 per reclamar memòria i reparació
  8. StopAgroparc denuncia una ofensiva judicial dAmetller Origen contra lecologisme combatiu del Penedès
  9. Llengua Morta debuta amb un single que reivindica llengua, País i futur
  10. "Memòria i compromís: encara hi ha combat" al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid