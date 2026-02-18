Poble Lliure reclama eleccions immediates i acusa Illa dincapacitat davant la crisi social

Poble Lliure considera “evident” que l’actual president de la Generalitat, Salvador Illa, no té resposta a la crisi social que viu el país i reclama la convocatòria immediata d’eleccions al Parlament de Catalunya. La formació assegura que el cap de l’executiu “no se’n surt ni en una entrevista pactada per sortir del seu silenci”.
Segons l’organització independentista, és “significatiu” que el president utilitzi el seu càrrec per ser convidat a la televisió pública i no sigui capaç de donar resposta als neguits que mobilitzen amplis sectors econòmics i socials. Poble Lliure es refereix, concretament, a la pagesia, als professionals sanitaris i al col·lectiu docent, que en les darreres setmanes han protagonitzat mobilitzacions per denunciar la seva situació.
En el comunicat, la formació sosté que, més enllà de reiterar declaracions institucionals, Illa no ha concretat solucions per a la crisi ferroviària, el malestar a l’educació, les reivindicacions dels metges o la situació del sector agrari. Al contrari, acusa el president d’haver dedicat “minuts de la televisió pública a escampar tòpics i frases buides de contingut” que, al seu parer, no responen a les preocupacions quotidianes de la ciutadania.
Poble Lliure també critica la política salarial del Govern i retreu a l’executiu que no hagi impulsat mesures per recuperar el poder adquisitiu dels funcionaris després d’anys de retallades. En aquest sentit, recorda que mentre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a les patronals increments salarials, la Generalitat “és la més gasiva” a l’hora d’actualitzar els sous del seu personal.
Finalment, la formació conclou que “el país no pot sostenir un govern sense esma, sense empenta, que se sosté per un trist interès de sigles” i defensa que només amb la independència i la plena gestió dels recursos es podrà revertir l’actual situació.