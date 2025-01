Cultura popular

Les festes de l’os al Vallespir

A la vall pirinenca del Vallespir a Catalunya Nord, cada any, al febrer, se celebra una antiga festa de Carnaval en tres pobles, Arles de Tec, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans. Aquesta tradició profundament arrelada forma part integrant de la identitat d’aquesta terra catalana. L’origen d’aquestes festivitats es troba en la llegenda d’un os ferotge que, en la seva cerca d’una companya, rapta una noia de la zona. Els vilatans organitzen una gran cacera per salvar la captiva. L’os, capturat i encadenat a la plaça pública, és castigat amb un afaitat amb destral, fet que el transforma en un ésser humà. La festa de l’os permet viure un esdeveniment festiu i transgressor al cor del País Català, celebrant la victòria de l’home sobre l’animal.

Les tres festes del Vallespir es distingeixen per la seva capacitat de transmetre i reinterpretar aquest ritual amb una continuïtat remarcable. Aquesta perdurabilitat es deu a la seva adaptació als canvis socials. Per exemple, les dates, tradicionalment fixades el 2 de febrer per la Candelera, es van desplaçar als diumenges propers a aquesta data, i posteriorment, als anys 1960, es van moure a les vacances escolars, o fins i tot a l’estiu, com a Arles de Tec, per motius turístics. Actualment, segueixen un calendari codificat negociat entre els tres municipis: el primer diumenge després de l’1 de febrer a Arles de Tec, i els dos diumenges de les vacances escolars de l’Acadèmia de Montpeller per a Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans.

Des de la dècada del 1980, aquestes festes, immortalitzades en documentals i ficcions, han adquirit una nova visibilitat. Actualment, atrauen diversos milers de visitants en un sol dia, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin