Els CDR de l'Empordà, Nord-oriental i del Vallespir bategen la N-II com a la "Carretera de la República Catalana"

Els CDR de l'Empordà, Nord-oriental i del Vallespir han posat aquesta matinada milers de cartells reivindicatius al llarg de la N-II des de La Jonquera (Alt Empordà) fins a Tordera (Alt Maresme) en contra de la monarquia, en defensa dels presos polítics, en favor dels drets socials i polítics i en contra de l'Estat espanyol.

Els cartells s'han anat col·locant a cada 100 metres al llarg de la carretera, en les dues direccions. Ho han fet en aquesta via, segons un comunicat on reivindiquen l'acció, com a símbol de l'ocupació del estat espanyol a Catalunya, que "vol fer-se seu el nostre territori, tenint la carretera que és l'eix de connexió del nostre pais, sota el seu control. D'aquesta manera han volgut demostrar a l'estat espanyol que "el territori es nostre i som els catalans qui el controlem", es pot llegir a la nota. Així, també han batejat la N-II com a "Carretera de la República Catalana"