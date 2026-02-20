L'ANC impulsa una campanya de captació amb el lema Ser-hi o no ser-hi

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha posat en marxa una nova campanya de captació de socis amb el lema “Ser-hi o no ser-hi”, amb l’objectiu d’interpel·lar directament la ciutadania independentista i reforçar-ne el compromís actiu. La iniciativa culmina uns dies en què l’entitat havia difós el missatge “Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió” a través d’accions simbòliques i publicacions a les xarxes socials.
Inspirant-se en el conegut monòleg de William Shakespeare a l’obra Hamlet, l’ANC planteja que la clau no és la identificació ideològica, sinó el grau d’implicació: “Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió, sinó ser-hi o no ser-hi”.
Un espot amb imatges del cicle 2012-2019
La campanya inclou la difusió d’un espot que combina imatges de les mobilitzacions massives del període 2012-2019 amb accions més recents i testimonis de diverses generacions. Entre les persones que hi apareixen hi ha l’activista Blanca Serra.
El vídeo culmina amb una crida directa: “Hi has de ser. Fes-te sòcia o soci de l’ANC”, reforçant el missatge que el futur del moviment depèn del nivell d’organització i compromís de la societat civil.
Una fase prèvia amb cartells arreu del país
La iniciativa va arrencar dimarts amb una encartellada davant les seus de Junts, ERC i la CUP, així com en diferents punts de Barcelona. Els cartells incloïen missatges com:
-
“Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió.”
-
“Confiar en els polítics o no confiar-hi. Aquesta no és la qüestió.”
-
“Portar estelada o no portar-ne. Aquesta no és la qüestió.”
-
“Manifestar-se cada Diada o no manifestar-se cada Diada. Aquesta no és la qüestió.”
Paral·lelament, diverses territorials de l’entitat han difós fotografies amb el mateix missatge en espais emblemàtics del país.