Sobiranisme
L'ANC impulsa una campanya de captació amb el lema Ser-hi o no ser-hi

L’entitat difon un espot que apel·la al compromís actiu de la ciutadania independentista després d’uns dies de missatges críptics

20/02/2026 Política

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha posat en marxa una nova campanya de captació de socis amb el lema “Ser-hi o no ser-hi”, amb l’objectiu d’interpel·lar directament la ciutadania independentista i reforçar-ne el compromís actiu. La iniciativa culmina uns dies en què l’entitat havia difós el missatge “Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió” a través d’accions simbòliques i publicacions a les xarxes socials.

Inspirant-se en el conegut monòleg de William Shakespeare a l’obra Hamlet, l’ANC planteja que la clau no és la identificació ideològica, sinó el grau d’implicació: “Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió, sinó ser-hi o no ser-hi”.

Un espot amb imatges del cicle 2012-2019

La campanya inclou la difusió d’un espot que combina imatges de les mobilitzacions massives del període 2012-2019 amb accions més recents i testimonis de diverses generacions. Entre les persones que hi apareixen hi ha l’activista Blanca Serra.

El vídeo culmina amb una crida directa: “Hi has de ser. Fes-te sòcia o soci de l’ANC”, reforçant el missatge que el futur del moviment depèn del nivell d’organització i compromís de la societat civil.

Una fase prèvia amb cartells arreu del país

La iniciativa va arrencar dimarts amb una encartellada davant les seus de Junts, ERC i la CUP, així com en diferents punts de Barcelona. Els cartells incloïen missatges com:

  • “Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió.”

  • “Confiar en els polítics o no confiar-hi. Aquesta no és la qüestió.”

  • “Portar estelada o no portar-ne. Aquesta no és la qüestió.”

  • “Manifestar-se cada Diada o no manifestar-se cada Diada. Aquesta no és la qüestió.”

Paral·lelament, diverses territorials de l’entitat han difós fotografies amb el mateix missatge en espais emblemàtics del país.

