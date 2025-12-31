La convocatòria s’ha celebrat un cop finalitzats els actes institucionals de la Festa de l’Estendard i ha convertit la plaça de Sant Jeroni de Palma en un espai de mobilització cívica i nacional. L’acte ha arrencat amb una sonada dels Xeremiers de Palma i ha continuat amb la lectura del manifest del 31 de desembre, a càrrec de l’actriu Caterina Alorda.
Posteriorment, han pres la paraula Maria Maians, en representació de Joves de Mallorca per la Llengua, i Antoni Llabrés, president de l’Obra Cultural Balear (OCB). Llabrés ha destacat l’èxit de la convocatòria i ha subratllat que la resposta ciutadana evidencia “un clam social ampli i transversal” a favor del 31 de desembre com a Diada nacional de Mallorca.
En la seva intervenció, el president de l’OCB ha definit l’acte com “un acte d’afirmació mallorquinista” que serveix per commemorar el moment fundacional d’un poble “de matriu, llengua i cultura catalanes” i per celebrar la seva continuïtat històrica al llarg de més de vuit segles. Llabrés ha remarcat que la Diada és també una expressió de compromís amb la pervivència nacional de Mallorca i ha fet una crida a actuar “com a mallorquins, amb normalitat i de manera nacionalment desacomplexada, com fan els ciutadans de tots els països lliures del món”.
Llabrés ha apel·lat a preparar “una primavera mallorquinista, d’autoestima i de recobrament nacional” per avançar cap a “una Mallorca amb capacitat per decidir el seu futur, per acordar el model de país que volem i per posar límits quan cal”.
Per la seva banda, Maria Maians ha defensat que “el català és la llengua pròpia d’aquesta terra i ha de ser la llengua de cohesió social”, i ha insistit que és una eina d’acollida, convivència i igualtat per a totes les persones que viuen a Mallorca. La portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua (JML) ha reivindicat el paper del jovent com a hereu d’aquesta lluita i ha assegurat que continuarà mobilitzat perquè la data fundacional del poble mallorquí “no sigui substituïda per cap diada postissa: serà el 31 de desembre”.
Maians també ha remarcat que la mobilització respon al dret col·lectiu de viure plenament en la llengua pròpia i de fer de la cultura un element realment popular, tot afirmant que “any rere any, els mallorquins demostram que som un poble viu i organitzat”.
L’acte ha culminat amb el cant col·lectiu de La Balanguera, interpretat per Marina Mudoy, Guillem Francesc Ramis i Joan Carralero, i amb l’actuació musical de Reïna, que ha tancat la jornada en un ambient festiu i reivindicatiu. La convocatòria ha finalitzat amb una vermutada popular oberta a tothom.
Un pols polític obert
Amb aquesta segona convocatòria consecutiva, l’OCB i JML consoliden el 31 de desembre com una data de mobilització cívica i fan un pas més en la disputa política pel sentit de la Diada de Mallorca. La reivindicació no apel·la només a la memòria històrica, sinó a la sobirania simbòlica i democràtica del poble mallorquí davant les institucions que han volgut diluir-ne el significat.
El missatge és clar: la Diada no és una concessió institucional ni una efemèride neutra, sinó una expressió de voluntat popular. El 31 de desembre es reafirma així com una eina de cohesió, de consciència nacional i de projecció de futur, en un context marcat pels atacs a la llengua, la mercantilització del territori i la manca de poder de decisió. Lluny de ser només un record del passat, la Diada nacional de Mallorca es reivindica com un instrument viu de lluita, dignitat i construcció col·lectiva del país.